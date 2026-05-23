Pedro Favela exalta empate fora de casa do Santa Cruz: "Não pode deixar ponto escapar"

O volante celebrou o ponto conquistado contra o Maringá, destacando a dificuldade da Série C

Jogadores do Santa Cruz em comemoração de gol (Luiz Viana)

O empate do Santa Cruz contra o Maringá neste sábado (23), que fez a equipe chegar ao terceiro jogo de invencibilidade, foi exaltado pelo volante Pedro Favela. Autor do gol tricolor no 1 a 1, Favela celebrou o resultado conquistado fora de casa, ressaltando as dificuldades da Série C.

“Mais importante é o ponto fora de casa. Claro que viemos em busca dos três, mas pontuar fora de casa é muito importante na Série C, não pode deixar ponto escapar. Agora é focar no próximo jogo, descansar e ver o que a gente tem que consertar para sair com a vitória”, afirmou Pedro Favela.

O resultado fez o clube tricolor estacionar na 10ª posição da Terceirona, agora com 11 pontos conquistados após três partidas sem derrota. Atualmente a um ponto do G8, o Santa Cruz espera a conclusão da 8ª rodada para saber sua situação na luta pela classificação. A Cobra Coral volta a campo no próximo domingo (31), quando recebe a Ferroviária na Arena de Pernambuco.

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