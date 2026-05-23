Maqueiro desfere chute em zagueiro do Santa Cruz durante atendimento médico; confira vídeo

A cena inusitada ocorreu durante o empate do Santa Cruz contra o Maringá neste sábado (23)

Partida entre Maringá x Santa Cruz pela Série C (Luiz Viana)

O empate deste sábado (23) entre Santa Cruz e Maringá por 1 a 1, no estádio Willie Davids, contou com uma cena para lá de inusitada. Durante atendimento médico já no final da partida, o zagueiro coral William Alves sofreu um chute do maqueiro responsável por levá-lo para fora do campo.

O ocorrido gerou uma grande confusão generalizada envolvendo jogadores das duas equipes, resultando na expulsão do maqueiro em questão e no cartão amarelo para William Alves.

Confira vídeo:

Dentro de campo, a Cobra Coral e o Dogão ficaram no empate pela 8ª rodada da Série C. O resultado fez o Santa Cruz permanecer na 10ª posição da tabela, agora com 11 pontos conquistados. O Maringá, por sua vez, se manteve no G8 e é o 6º colocado, com 13 pontos somados.



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