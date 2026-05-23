Com jogo burocrático, Santa Cruz empata com o Maringá e mantém sequência invicta na Série C

Partida entre Maringá x Santa Cruz pela Série C (Fernando Teramatsu / Maringá)

Neste sábado (23), em jogo burocrático e focado na parte defensiva, o Santa Cruz empatou com o Maringá por 1 a 1 fora de casa e manteve sua sequência invicta na Série C. Atuando no Willie Davids, a Cobra Coral saiu na frente com Pedro Favela, mas sofreu o gol de empate com Adeílson, ainda no primeiro tempo.

O resultado fez o clube tricolor estacionar na 10ª posição, agora com 11 pontos conquistados após três jogos sem derrota. Atualmente a um ponto do G8, o Santa Cruz espera a conclusão da 8ª rodada para saber sua condição na luta pela classificação. O Maringá, por sua vez, se mantém no grupo classificatório com o ponto conquistado, na 6ª posição, com 13 pontos.

A Cobra Coral volta a campo no próximo domingo (31), quando recebe a Ferroviária na Arena de Pernambuco. O Dogão terá duelo no sábado (30) frente ao Botafogo-PB, fora de casa.

O jogo



O Santa Cruz iniciou a partida com uma postura agressiva contra a equipe mandante, conseguindo escanteios ao seu favor. Com apenas quatro minutos de jogo, Renato cobrou escanteio fechado e achou Pedro Favela, que cabeceou com estilo para tirar do goleiro e abrir o marcador para a Cobra Coral, que aproveitou o seu o seu bom ímpeto no início. Este foi, inclusive, o segundo gol seguido do volante no jogo aéreo nesta Série C.



Após sair na frente, o Tricolor do Arruda seguiu na primeira etapa com uma postura equilibrada, levando perigo novamente através das bolas paradas levantadas na área. Aos poucos, o Maringá respondeu após começo ruim, obrigando as primeiras intervenções de goleiro Thiago Coelho.



A reação do Dogão deu resultado, fazendo a equipe buscar o gol de empate aos 20 minutos. Após boa triangulação por dentro, a defesa coral cortou mal e a bola sobrou para Adeílson, que finalizou com precisão no canto do arqueiro do Santa Cruz.



O Maringá assumiu o protagonismo das ações ofensivas após o gol de empate, retendo posse de bola no campo adversário. O Santa Cruz seguiu apostando em uma forte marcação, conseguindo escapadas para o ataque através da movimentação do centroavante Quirino.



A Cobra Coral viu o adversário crescer de vez em busca do gol da virada, levando perigo através de finalizações dos atacantes Calito e Giovane. Com pouca posse de bola, o clube pernambucano encerrou a primeira etapa sustentando o placar de 1 a 1, apesar do alto volume do adversário.



Segundo tempo



Tentando ajustar a marcação no meio-de-campo o técnico Cristian de Souza promoveu a entrada do volante Léo Costa no intervalo, em substituição ao atacante Marquinhos. Apesar da troca, foi o Maringá que seguiu controlando a posse de bola e se aproximando da meta tricolor.





Precisando de criação para voltar a ser mais agressiva, a Cobra Coral também contou com a entrada do meia Patrick Allan. Com 18 minutos, o Santa Cruz enfim conseguiu construir uma ação de ataque, com o lateral Alex Ruan invadindo a área e sendo travado na hora da finalização.



Ainda insatisfeito, o comandante coral realizou mais duas substituições com menos de 21 minutos, promovendo as entradas de Andrey no meio e Eron na referência de ataque. As trocas melhoraram o controle de bola da equipe, que seguiu com dificuldades para ser mais incisivo em direção ao gol.



A reta final da partida foi marcada por um jogo truncado, onde o Maringá teve mais iniciativa em buscar o gol da vitória, mas esbarrou em um consistente sistema defensivo do Tricolor do Arruda.





Ficha do jogo



Maringá: 1

Guilherme Neto; Jhow, Gabriel Travassos, Felipe (Wendel Lomar) e Bonifácio; Paulinho (Bruno Cheron), Adeílson (Guilherme Pira) e Negueba; Calito, Ronald Camarão (Raí Natalino) e Giovane (Rafa). Técnico: Moisés Egert.



Santa Cruz: 1

Thiago Coelho; Renato, Eurico, Jefferson, William Alves (Edson Miranda) e Alex Ruan; Pedro Favela e Fabinho (Andrey); Marquinhos (Léo Costa), Ronald (Patrick Allan) e Quirino (Eron). Técnico:Cristian de Souza.



Gols: Pedro Favela (04’ / 1T), Adeílson (20’ / 1T)



Cartões amarelos: Paulinho (Maringá); William Alves, Renato e Alex Ruan (Santa Cruz)



Local: Estádio Willie Davids, no Paraná (PR)

Competição: Campeonato Brasileiro da Série C

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

Assistentes: Raphael de Albuquerque Lima (SP) e Denis Matheus Afonso Ferreira (SP)



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