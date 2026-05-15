Santa Cruz comunica saída do CEO Pedro Henriques

O Tricolor destacou a participação de mais de um ano do profissional; a saída acontece em comum acordo

Pedro Henriques, CEO do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz comunicou oficialmente, nesta sexta-feira (15), a saída do CEO Pedro Henriques. O encerramento do vínculo aconteceu em comum acordo entre as partes, encerrando um ciclo de mais de um ano do executivo à frente da reorganização administrativa do clube e do processo de transição para a Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Em nota oficial, o Tricolor destacou a participação de Pedro Henriques em um dos períodos mais delicados da história recente coral. Segundo o clube, o profissional teve atuação importante na reorganização administrativa, implementação de processos internos e conexão entre diferentes setores da instituição.

“Pedro Henriques trabalhou no processo de reorganização administrativa, implementação de processos e conexão entre as diferentes áreas do clube, contribuindo para a retomada de pilares estruturais importantes, durante um dos momentos mais desafiadores da instituição”, informou o Santa Cruz.

O clube também ressaltou a atuação do executivo na interlocução entre diretoria, investidores e departamento de futebol ao longo do período em que esteve no Arruda.

“O Santa Cruz agradece a Pedro Henriques pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua trajetória profissional”, completou a nota.

Pedro Henriques deixa o cargo de CEO do Santa Cruz



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Participação na transição para SAF

Advogado de formação e com passagem pelo Bahia, onde exerceu função de vice-presidente, Pedro Henriques chegou ao Santa Cruz em abril de 2025 inicialmente como consultor. Pouco tempo depois, assumiu oficialmente a função de CEO do clube, tornando-se uma das figuras centrais no processo de transição do modelo associativo para SAF.

Durante sua passagem, participou diretamente da reorganização administrativa e esportiva do Santa Cruz, além de atuar de forma próxima ao departamento de futebol, especialmente na reta final da Série D de 2025.

Ao fim daquela temporada, Pedro Henriques teve contrato renovado até dezembro de 2026. Mesmo assim, o vínculo foi encerrado antecipadamente.

Confira a nota do Santa Cruz na íntegra

Pedro Henriques deixa o cargo de CEO do Santa Cruz

Pedro Henriques trabalhou no processo de reorganização administrativa, implementação de processos e conexão entre as diferentes áreas do clube, contribuindo para a retomada de pilares estruturais importantes, durante um dos momentos mais desafiadores da instituição.

O profissional também atuou na interlocução entre diretoria, investidores e departamento de futebol.

O encerramento do ciclo ocorre em comum acordo. O Santa Cruz agradece a Pedro Henriques pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua trajetória profissional.