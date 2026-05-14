Presidente do Santa Cruz diz não ter recebido aportes para o Arruda; FPF rebate e alega negociação com a Comissão Patrimonial

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

As obras para um possível retorno de público ao estádio do Arruda seguem com os bastidores agitados no Santa Cruz. Nesta quarta-feira (14), o presidente Bruno Rodrigues declarou ainda não ter recebido nenhum tipo de aporte da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) para as reformas no estádio.

A FPF, no entanto, se comprometeu a bancar os custos para as obras emergenciais no estádio, que hoje está impedido de receber qualquer quantitativo de torcedores.Em entrevista ao Jogo Aberto, na TV Tribuna, o mandatário coral confirmou que estão sendo feitos trabalhos no Arruda, visando a liberação parcial de público, com recursos próprios do clube.

“Está sendo feita algumas reformas pontuais com recursos próprios nossos. Não me chegou, até então, qual foram os aportes ou a ajuda que a Federação deu. A informação que tenho do presidente da Comissão Patrimonial (Adriano Lucena) é que a gente não recebeu recurso nenhum da Federação. Espero que chegue, até porque somos filiados e tudo é bem-vindo. O importante é a gente conseguir solucionar”, externou o presidente Bruno Rodrigues.



FPF rebate



Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, rebateu Bruno Rodrigues e garantiu que a negociação está sendo feita exclusivamente com a Comissão Patrimonial do Santa Cruz. Evandro ainda afirmou que está realizando os pagamentos do contrato com as empresas designadas para as obras.



“Não recebeu e nem vai receber (aportes). Estou pagando os contratos conforme ajustei com o presidente da Comissão Patrimonial. Não fiz nenhum ajuste com o presidente do executivo. Os pagamentos são direto com as empresas contratadas por Adriano Lucena”, enfatizou Evandro Carvalho.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.