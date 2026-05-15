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Santa Cruz x Volta Redonda: metrô terá operação especial para jogo na Arena de Pernambuco

CBTU Recife monta esquema especial de trens para Santa Cruz x Volta Redonda na Arena de Pernambuco

Paulo Mota

Publicado: 15/05/2026 às 11:36

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Metrô do recife é composto por 37 estações, divididas entre as linhas Centro e Sul/Divulgação

Metrô do recife é composto por 37 estações, divididas entre as linhas Centro e Sul (Divulgação)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) do Recife anunciou um esquema especial de operação dos trens para o sábado (16), em razão da partida entre Santa Cruz e Volta Redonda, válida pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, que será realizada às 17h, na Arena de Pernambuco.

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A medida tem como objetivo facilitar o deslocamento dos torcedores no pós-jogo, especialmente no escoamento do público concentrado na Estação Cosme e Damião. Segundo o planejamento, haverá reforço operacional com trens na Estação Camaragibe, agilizando o retorno dos passageiros após o término da partida.

As Linhas Centro e Sul do metrô do Recife funcionarão normalmente até as 23h, garantindo atendimento ao público durante todo o período do evento.

Até o momento, mais de 6.200 ingressos foram comercializados para a partida.

O confronto marca mais uma tentativa do Santa Cruz de embalar uma sequência positiva na competição. A equipe coral busca se aproximar da zona de classificação e abrir distância da parte inferior da tabela, contando com o apoio da torcida no estádio.

 
 
 
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CBTU , especial , Esquema , Recife , Santa Cruz , Volta Redonda
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