Léo Costa supera lesão e se coloca à disposição no Santa Cruz: 'Estou preparado para jogar'

Léo Costa, volante do Santa Cruz (Reprodução)

A vitória por 2 a 1 sobre a Inter de Limeira, na última segunda-feira (11), não representou apenas o fim de uma sequência negativa para o Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro. Para o volante Léo Costa, o apito final marcou o encerramento de um ciclo de frustração no departamento médico. Anunciado como reforço, o atleta precisou lidar com uma lesão no adutor da coxa e no púbis que o impediu de estrear logo na sua chegada.

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Léo Costa revelou que o problema físico surgiu de forma inesperada, pouco antes do início da Série C. “Cheguei com muita disposição, mas uma semana antes da estreia eu senti o púbis. Lutei ali alguns dias para suportar a dor, mas não consegui e tive que fazer essa pausa”, afirmou.

O volante classificou o período de recuperação como um momento de aprendizado e fortalecimento mental. O atleta ressaltou que utilizou o tempo afastado para aprimorar aspectos físicos e pessoais, como alimentação e descanso, visando retornar em melhores condições.

Estreia no "olho do furacão"

O retorno aconteceu em um momento crítico. O Tricolor do Arruda vinha de três derrotas consecutivas e enfrentava um adversário que vivia bom momento na competição. Léo Costa ressaltou que sabia da responsabilidade de entrar em campo com o time pressionado e em um jogo de alta exigência física fora de casa.

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Pronto para jogar

Pensando na sequência da temporada, Léo Costa se colocou à disposição do técnico Cristian de Souza para atuar como titular no próximo compromisso da equipe tricolor.

“Eu estou preparado para jogar, seja 90 minutos, seja 45, seja um minuto. Independentemente da quantidade de tempo que eu estiver em campo, eu quero jogar com a máxima intensidade”, declarou.

O volante ainda comentou sobre o impacto emocional da sequência negativa vivida pelo elenco coral nas últimas rodadas. Para ele, os resultados têm influência direta no ambiente interno do clube e serão fundamentais para manter a confiança do grupo ao longo da Série C.

“Estamos vestindo a camisa de um gigante que está jogando a Série C. O peso e a responsabilidade são muito grandes. O que vai sustentar um bom ambiente e uma boa energia é vencer”, concluiu.

