Grafite, Ricardo Rocha e outros jogadores lamentam morte de Peninha, lenda do Santa Cruz

Homenagem do Santa Cruz para o massagista Peninha (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O vestiário do Arruda perdeu, nesta última segunda-feira (04), uma figura mais emblemática. Genário Medeiros Vasconcelos, o eterno Peninha, faleceu aos 70 anos após uma batalha contra um câncer no fígado, deixando um vazio que ultrapassa as quatro linhas. Mais do que um massagista, Peninha era um elo vivo que conectou gerações de atletas ao longo de quatro décadas de dedicação ao Santa Cruz.

A comoção nas redes sociais revelou a gratidão que gerações de atletas nutriam pelo profissional.

Um dos depoimentos veio do ex-atacante e ídolo Grafite, que elevou o massagista ao status de divindade do clube: "Meu ídolo tricolor! Grande Peninha, joguei alguns jogos sem poder por conta dele", confessou o artilheiro, evidenciando o papel fundamental que Peninha exercia na recuperação e confiança dos jogadores.

O sentimento de que Peninha personificava o Santa Cruz foi unânime. O ex-lateral Léo Moura, que teve passagem pelo clube, destacou a dedicação integral do profissional. "Esse cara era fantástico! Uma vida dedicada ao Santa Cruz". No mesmo tom, o zagueiro tetracampeão mundial Ricardo Rocha simplificou o que todos sentiam: "Um cara do bem".

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Para jogadores como Keno, João Paulo e Uillian Correia, Peninha era mais que um colega de trabalho, era um amigo. "Uma das melhores pessoas que conheci no Recife, vai fazer muita falta", lamentou João Paulo.

O impacto da perda foi ratificado pelo atual presidente do Executivo, Bruno Rodrigues, que definiu a partida do funcionário como uma "perda irreparável". Em nota, o clube destacou que Peninha era a personificação da lealdade, um profissional que atravessou décadas mantendo o mesmo compromisso com as cores do Santa Cruz.

Com o decreto de luto oficial por três dias, a Cobra Coral se despede não de um funcionário, mas de um pedaço vivo de sua própria história. O corpo de Peninha está sendo velado no Auditório do clube até às 14h. Em seguida, o sepultamento está marcado para às 16 horas, no cemitério de Santo Amaro.

