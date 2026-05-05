Presidente nega saída de técnico Jerson Testoni para o Santa Cruz: 'Não procede'
Presidente do Maranhão descarta acerto de técnico Jerson Testoni com o Santa Cruz
Publicado: 05/05/2026 às 09:24
Jerson Testoni, técnico do Maranhão (Iury Oliveira/Maranhão )
A busca do Tricolor do Arruda por um substituto para Claudinei Oliveira ganhou um novo capítulo. O presidente do Maranhão, Carlos Eduardo, negou veementemente o acerto do técnico Jerson Testoni com o Santa Cruz. A declaração surge após informações de bastidores indicarem que o treinador estaria próximo de desembarcar no Arruda.
Além da negativa, o clube maranhense tem respaldo contratual: existe uma cláusula que só permite a saída do treinador para equipes das Séries A ou B do Campeonato Brasileiro. Como o Santa Cruz disputa a Série C, a liberação não é permitida.
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Momento oposto
Enquanto o Santa Cruz corre contra o tempo para anunciar seu quarto técnico na temporada de 2026, o Maranhão vive um momento de ascensão sob o comando de Testoni. Logo após os rumores, o Quadricolor venceu o Floresta por 2 a 1 fora de casa, em jogo válido pela 5ª rodada da Série C.
Enquanto isso, o Santa Cruz segue pressionado pelo tempo para definir seu novo comandante na temporada.