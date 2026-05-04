Morre Peninha, funcionário com mais de 40 anos dedicados ao Santa Cruz

Genário Medeiros de Vasconcelos, o Peninha, lutava contra um câncer em estado avançado

Morre Peninha, um dos maiores símbolos da história do Santa Cruz (Divulgação / Santa Cruz)

O Santa Cruz perdeu nesta segunda-feira (4) um dos maiores símbolos da história do clube: o massagista Peninha. Funcionário do Tricolor do Arruda há mais de 40 anos, Genário Medeiros de Vasconcelos faleceu em decorrência de um câncer em estado avançado.

A Cobra Coral decretou luto oficial de três dias e se solidarizou com familiares, amigos e toda a torcida tricolor neste momento de dor. O Santa Cruz ainda reforçou o legado de compromisso e lealdade deixado por Peninha, destacando que o profissional personificava o clube.

Homenagens a Peninha

A notícia da doença do massagista mobilizou o clube e transformou o último jogo da equipe em casa em um manifesto de solidariedade. Antes do confronto diante do Amazonas, na Arena de Pernambuco, os jogadores corais entraram no gramado com uma faixa que sintetizava o sentimento da instituição: “Força, Peninha! Uma Cobra Coral nunca está sozinha”.

Ainda no ano passado, durante a disputa pelo acesso à Série C, Peninha foi citado pelo técnico Marcelo Cabo como principal fonte de inspiração para o grupo antes de um duelo decisivo contra o Sergipe. Na ocasião, Cabo fez questão de levar o massagista para a coletiva de imprensa, destacando sua representatividade.

“O Peninha representa o morro, o time do povo, nossa torcida. É o cara que tem mais valor dentro do Santa Cruz”, afirmou o treinador na época.

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