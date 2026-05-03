Após terceira derrota seguida, Santa Cruz demite Claudinei Oliveira

Treinador comandou a Cobra Coral em seis jogos, sendo uma vitória apenas, dois empate e três derrotas. Auxiliar Wilton Bezerra vai comandar o time interinamente

Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A terceira derrota seguida do Santa Cruz custou o cargo do treinador Claudinei Oliveira. O anúncio da demissão foi feito neste domingo à noite. No comunicado, a Cobra Coral agradeceu ao profissional e anunciou que o auxiliar-técnico Wilton Bezerra irá comandar o time interinamente.



No total, Claudinei Oliveira comandou o Tricolor em seis jogos, somando uma vitória, dois empates e três derrotas. O primeiro jogo foi pela Copa do Brasil, quando o Santa Cruz empatou em 0 a 0 contra o Sousa e acabou sendo eliminado nos pênaltis, ainda na primeira fase da competição. O segundo foi na estreia pela Série C, quando a Cobra Coral bateu o Itabaiana por 1 a 0, num jogo marcado pela forte chuva que caiu na Arena de Pernambuco. Depois disso, o Tricolor empatou com o Floresta, fora de casa, e a partir daí só perdeu, sendo derrotado por Confiança, Amazonas e Guarani.



Aos 56 anos e natural de Santos-SP, Claudinei Oliveira assumiu o Santa Cruz no dia 24 de fevereiro deste ano, dois dias depois da eliminação tricolor na semifinal do Campeonato Pernambucano. A Cobra Coral começou o ano com Marcelo Cabo no comando, mas ele foi demitido no dia 26 de janeiro, após sofrer uma goleada por 4 a 0 para o Náutico. O auxiliar Fábio Cortez comandou o time no mata-mata do Estadual. Após a eliminação, Claudinei foi contratado, mas acabou demitido neste domingo.