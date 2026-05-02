Claudinei Oliveira vê Santa Cruz melhor na etapa final, mas lamenta desatenção em gol do Guarani

Técnico cita evolução da equipe após o intervalo e reforça que erros pontuais estão impedindo o Tricolor de somar pontos na Série C

Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

A terceira derrota consecutiva do Santa Cruz na Série C foi analisada pelo técnico Claudinei Oliveira. Em coletiva após o 1 a 0 sofrido para o Guarani, o comandante destacou que o Tricolor foi "melhor no segundo tempo" e acabou punido por um erro isolado no último minuto.

"A gente controlou bem o jogo, tivemos a melhor chance de gol, com o Tiago Marques. Ele cara a cara com o goleiro. Acho que a oportunidade mais clara de gol foi nossa. Acabamos sofrendo uma derrota num lance de bola parada, com uma desatenção ali, uma coisa que não poderia acontecer", avaliou o técnico.

Cobrança por falha defensiva



O ponto central da insatisfação de Claudinei foi o gol de Willian Farias após cobrança de escanteio. O treinador revelou que houve cobrança imediata ao elenco no vestiário devido à estatura do adversário e à superioridade numérica de cabeceadores corais no momento do lance.

"Tínhamos em campo sete jogadores em campo com um cabeceio muito bom e tomamos o gol de um cara que nem era para estar ali. É um cara que veio do rebote e acabou antecipando. Custou caro para gente", pontuou.

Análise do segundo tempo

Apesar do resultado negativo, o treinador defendeu que a postura da equipe mudou para melhor após as orientações nos vestiários, embora a efetividade tenha faltado.

Acho que a gente fez um jogo, no segundo tempo, muito bom. Controlamos bem pelo espaço e tivemos boa situação de fazer o gol. Mas o nosso erro está custando muito caro. A gente errou e sofreu o gol. Talvez o nosso único erro mais claro na partida", explicou Claudinei.