Santa Cruz perde para o Guarani e amarga terceira derrota seguida na Série C
Tricolor leva gol nos acréscimos, chega ao quarto jogo sem vencer e vê pressão aumentar no início de Campeonato Brasileiro
Publicado: 02/05/2026 às 19:12
Guarani x Santa Cruz, jogo da 5ª rodada da Série C (Raphael Silveste/Guarani FC)
Com um gol sofrido nos acréscimos, o Santa Cruz foi derrotado por 1 a 0 pelo Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, neste sábado (2), na abertura da 5ª rodada da Série C.
Em cobrança de escanteio, aos 46 minutos da etapa final, o volante Willian Farias levou a melhor sobre a marcação do Santa Cruz, subiu livre e testou firme para balançar as redes.
O resultado marca o quarto jogo consecutivo sem vitórias do time pernambucano, sendo a terceira derrota seguida, estagnando a equipe nos quatro pontos e aumentando a pressão sobre o técnico Claudinei Oliveira.
Dentro de campo, o futebol apresentado voltou a decepcionar. O Tricolor voltou a esbarrar na desorganização técnica. Enquanto o Guarani "pega o elevador" e entra provisoriamente no G-8, o Tricolor do Arruda liga o sinal de alerta e corre o risco de cair na classificação, a depender dos demais resultados da rodada.
O Santa Cruz só volta a campo no dia 11 de maio, uma segunda-feira, quando encara a Inter de Limeira, novamente fora de casa, no Major Levy Sobrinho, às 20h. Será o segundo compromisso de uma sequência longe do Recife.
O JOGO
O Guarani marcou em cima e forte no primeiro tempo, aparecendo mais do que o Santa Cruz no campo de ataque. O Bugre teve o controle principal da partida, rodava a bola e o Tricolor ficava pouco tempo com a posse.
Ainda assim, foi uma primeira etapa sem muito trabalho para os goleiros, uma vez que ambas as equipes não levaram perigo dentro da área. O time paulista teve as melhores ações em chutes de fora.
O Santa deu rebote e Carlos Eduardo se apresentou; de fora da área, pegou firme e a bola passou tirando tinta da trave do goleiro Thiago Coelho. João Paulo também arriscou duas vezes: uma para a defesa do arqueiro coral e outra para fora. O Bugre ainda ficou pedindo um pênalti por um toque no braço de Edson Miranda, mas o árbitro não considerou e viu lance normal.
O Santa Cruz buscava os contra-ataques em velocidade ou as bolas alçadas na área, mas tecnicamente fez novamente uma etapa muito abaixo e não acertou as jogadas. Os times foram aos vestiários sem balançar as redes.
SEGUNDO TEMPO
O Santa Cruz voltou com mudança e, logo aos 20 segundos, finalmente levou o perigo que não conseguiu impor na etapa inicial. Ronald atacou pelo lado direito e cruzou fechado; a bola atravessou a área rente à meta, mas Tiago Marques não conseguiu alcançar.
O Tricolor voltou melhor e passou a marcar em cima. Com isso, o Guarani começou a errar nas saídas de bola, permitindo que a equipe coral assustasse o goleiro Caíque França.
Apesar do início promissor, o rendimento ofensivo tricolor caiu rápido. Boa parte do segundo tempo foi marcada por erros de ambos os lados, sem que as substituições trouxessem nada de novo ao confronto.
Aos 25 minutos, o Bugre teve uma chance clara. Carlos Eduardo deixou Guilherme Cachoeira de cara para Thiago Coelho, mas o atacante bugrino demorou para finalizar, permitindo que Zé Mário chegasse para travar.
O jogador que mais tentava criar algo pelo lado paulista era Carlos Eduardo. Em uma cobrança de falta, ele bateu com categoria e carimbou o travessão.
E, em um jogo com esse cenário, o gol saiu apenas nos acréscimos, aos 46 minutos. Guilherme Parede cobrou escanteio e Willian Farias subiu mais que a defesa do Santa Cruz, testando firme para abrir o placar no Brinco de Ouro e garantir a vitória para os donos da casa.
FICHA DA PARTIDA
GUARANI: Caíque França; Yan Henrique, Maurício, Jonathan Costa e Emerson Barbosa (Renan Castro); Willian Farias, Carlos Eduardo, João Paulo (Guilherme Parede) e Guilherme Cachoeira; Hebert (Mirandinha) e Maranhão (Kewen). Técnico: Elio Sizenando.
SANTA CRUZ: Thiago Coelho; Thiago Ennes (Renato), Eurico, Edson Miranda e Zé Mário; Fabinho, Silva (Pedro Favela) e Patrick Allan (Vitinho); Ronald (Marquinhos), Everaldo (Eron) e Tiago Marques. Técnico: Claudinei Oliveira.
Local: Brinco de Ouro, em Campinas
Horário: 17h
Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)
Assistentes: Alexandre de Medeiros Lodetti (SC) e Diogo Berndt (SC)
Quarta Árbitra: Marianna Nanni Batalha (SP)
Gol: Willian Farias (46'/2T)
Cartões amarelos: Yan Henrique, Willian Farias, Maranhão (Guarani); Silva, Everaldo, Eurico (Santa Cruz)
Público: 5.550
Renda: R$ 104.710,00