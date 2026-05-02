Hélio dos Anjos avalia atuação do Náutico contra o Botafogo-SP e ressalta: "Merecíamos até a vitória"

Apesar de lamentar não ter virado o jogo, o técnico do Náutico enalteceu o bom segundo tempo da equipe no empate por 1 a 1

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Vinicius Silva / CNC)

Em uma sequência de dois jogos seguidos como visitante, o Náutico empatou por 1 a 1 com o Botafogo-SP, neste sábado (2), em Ribeirão Preto. O Timbu apresentou um desempenho abaixo durante a primeira etapa, melhorando após o intervalo e indo buscar o empate na 7ª rodada da Série B.

Após o jogo, o técnico Hélio dos Anjos avaliou a atuação da equipe contra a Pantera. O treinador demonstrou insatisfação com a primeira etapa, mas valorizou o desempenho do Náutico durante o segundo tempo. Hélio ainda lamentou o time não ter virado o jogo, mas destacou a importância do ponto conquistado como visitante.

“Um primeiro tempo enrolado, em que não tivemos projeção ofensiva e não jogamos do jeito que gostamos de jogar. Segundo tempo do jeito que é o nosso modelo e as nossas características. Isso não é somente em função das substituições, mas do jeito que o grupo se portou de acordo com o nosso modelo”, avaliou o comandante do Náutico.

“Gostei muito do segundo tempo. Em todos os nossos jogos somos assim: um time ativo, de marcação à frente e que corre riscos. É um ponto — daqui a pouco não é muita coisa —, mas merecíamos até a vitória pelo segundo tempo que tivemos. Aconteceu o empate e temos que estar felizes, porque buscamos quatro pontos depois de uma pequena turbulência externa dentro do Náutico”, completou.

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