"Muito ruim", avalia Fabinho sobre momento do Santa Cruz na Série C e derrota para o Guarani

Volante lamenta falha em bola parada no gol do Bugre e cobra recuperação em fase crítica do Tricolor na Terceirona

Fabinho, volante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Na saída de campo, após a derrota do Santa Cruz para o Guarani, o volante e capitão Fabinho comentou mais um revés coral na Série C e analisou o momento do clube na competição. O Tricolor chegou ao seu quarto jogo sem vitórias e foi superado no marcador pela terceira vez consecutiva.

"Dentro daquilo que projetamos para o campeonato, é muito ruim. Em uma competição de pontos corridos, você tem que somar o maior número de pontos possível. Tivemos chances de sair no contra-ataque, de matar o jogo e buscar esse empate, que seria importante. Um gol de bola parada no fim destrói tudo", desabafou o Fabinho ao canal SportyNet.

O Guarani chegou ao gol da vitória aos 46 minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio, Willian Farias subiu e testou firme para o fundo das redes.

A sequência negativa começou contra o Confiança, em Aracaju, passou pelo Amazonas, na Arena de Pernambuco, e agora se repete no Brinco de Ouro. Para Fabinho, o foco agora é se recuperar o mais rápido possível.

Serão nove dias que a equipe terá até o próximo compromisso fora de casa, contra a Inter de Limeira, no Major Levy Sobrinho, dia 11 de maio, às 20h.

Últimos três jogos do Santa Cruz

Confiança 1 x 0 Santa Cruz

Santa Cruz 0 x 1 Amazonas

Guarani 1 x 0 Santa Cruz