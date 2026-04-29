SAF do Santa Cruz: veja como está o processo e os próximos passos
Santa Cruz acelera trâmites para destravar SAF e busca investidor imediato para sanar dívidas
Publicado: 29/04/2026 às 17:00
Estádio do Arruda (Rafael Vieira)
O Santa Cruz iniciou uma semana decisiva para o futuro de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF) com o objetivo de destravar entraves jurídicos. O foco imediato da diretoria coral está na assinatura do distrato com os investidores mineiros, passo essencial para que o clube retorne oficialmente ao mercado em busca de novos parceiros.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
As condições na mesa
Diferente de conversas anteriores, o modelo de negócio atual do Tricolor do Arruda exige um aporte financeiro imediato. O recurso terá dois destinos urgentes: o fomento ao departamento de futebol, visando ao pagamento de dívidas com o elenco e a quitação de débitos prioritários com credores, essenciais para manter a saúde da Recuperação Judicial.
Outro ponto que promete ser o pilar das novas negociações é a preservação do Estádio do Arruda. A gestão coral já definiu que o estádio não entrará como cessão definitiva no negócio. A estratégia é utilizar o modelo de comodato, onde a SAF terá o direito de uso e exploração da praça esportiva, mas a propriedade física permanecerá sob o domínio do clube associativo.
Ajustes financeiros
Além do passivo do clube, os novos investidores também terão que assumir os custos já pagos pela Cobra Coral Participações, que gira em torno de R$ 7,5 milhões, destinados ao pagamento dos credores no âmbito da recuperação judicial.
“Só vai sentar ao meu lado e ser anunciado como investidor depois que tiver feito o aporte inicial, quitando todo esse passivo. Eu já tive algumas informações de que os investidores estão de acordo. Evidentemente que isso entra numa conta de adiantamento para trazer tranquilidade ao clube”, concluiu.