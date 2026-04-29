Santa Cruz confirma saídas de Wagner Balotelli e Israel após pedidos de desligamento

Remanescentes da temporada de 2025, a dupla deixa o Santa Cruz em meio a período de salários atrasados

Wagner Balotelli e Israel, ex-jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira / DP Foto)

Vivendo período de atrasos salariais e incertezas sobre a constituição da SAF, o Santa Cruz confirmou a saída de dois jogadores nesta quarta-feira (29). O volante Wagner Balotelli e o lateral-direito Israel pediram para deixar o clube e foram desligados pela diretoria coral.

Remanescentes de 2025, a dupla vinha fazendo parte dos planos na sequência da temporada. Os dois, inclusive, foram titulares na última partida do Tricolor do Arruda na Série C, contra o Amazonas, quando Balotelli acabou sendo expulso.

Vindo do Tombense, Wagner Balotelli realizou 48 partidas com a camisa do Santa Cruz, sendo peça fundamental para o acesso à Série C na última temporada. Em 2026, o volante possui uma assistência e vinha sendo titular absoluto da equipe.

Israel, por sua vez, sofreu com problemas físicos durante a sua passagem no Arruda, mas também teve alta utilização. Ao todo, o lateral-direito disputou 31 jogos pela Cobra Coral, acumulando quatro gols e uma assistência.

Os constantes atrasos nos pagamentos do Santa Cruz nesta temporada vêm gerando desconforto entre os jogadores remanescentes, o que tem influenciado diretamente na decisão de alguns em deixar o clube. No momento, o Tricolor do Arruda deve três meses de direito de imagem aos atletas. Balotelli e Israel possuem propostas de clubes da Série D do Campeonato Brasileiro, tendo seus novos destinos anunciados em breve.



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