Presidente do Santa Cruz prevê volta de público ao Arruda ainda na Série C

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz trabalha com a expectativa de voltar a mandar jogos com presença de público no Estádio do Arruda ainda durante a disputa da Série C. A informação foi confirmada em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras pelo presidente do clube, Bruno Rodrigues, que destacou o avanço em intervenções pontuais no estádio, embora evite cravar uma data para a liberação.

De acordo com o dirigente, há diálogo constante com o setor patrimonial do clube, responsável pela manutenção do Arruda. Recursos já teriam sido destinados para ajustes considerados essenciais, com foco na liberação parcial da capacidade de público.

“A informação que me chega é que conseguimos alocar um recurso da patrimonial para fazer essas pequenas reformas. Então, a informação que nós temos é que vamos jogar na Série C ainda no Arruda. Eu não posso cravar (data)”, afirmou o presidente.

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O entrave documental com a Defesa Civil

Apesar do otimismo, o processo de reabertura segue condicionado ao cumprimento de exigências técnicas. Segundo a Defesa Civil, o principal entrave não está relacionado ao surgimento de novos problemas estruturais graves, mas sim à regularização documental de pendências identificadas em vistorias anteriores.

Para avançar, o Santa Cruz precisa apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), documento que comprova a regularização técnico-documental das intervenções recomendadas pelo órgão.

O protocolo de liberação do estádio envolve ainda outras etapas. Após a análise da Defesa Civil, o Arruda deverá passar por vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, que avalia itens de segurança contra incêndio e pânico, como rotas de fuga, sinalização e equipamentos de emergência.

Na sequência, caberá à Polícia Militar de Pernambuco analisar as condições de segurança para eventos com público, incluindo aspectos operacionais e controle de acesso.

Somente após a aprovação de todos os órgãos competentes o estádio estará apto a receber torcedores novamente. Internamente, a expectativa é de que as vistorias sejam solicitadas em breve.