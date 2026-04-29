Presidente do Santa Cruz prevê volta de público ao Arruda ainda na Série C
Santa Cruz planeja retorno do público ao Arruda ainda na Série C
Publicado: 29/04/2026 às 10:28
Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)
O Santa Cruz trabalha com a expectativa de voltar a mandar jogos com presença de público no Estádio do Arruda ainda durante a disputa da Série C. A informação foi confirmada em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras pelo presidente do clube, Bruno Rodrigues, que destacou o avanço em intervenções pontuais no estádio, embora evite cravar uma data para a liberação.
“A informação que me chega é que conseguimos alocar um recurso da patrimonial para fazer essas pequenas reformas. Então, a informação que nós temos é que vamos jogar na Série C ainda no Arruda. Eu não posso cravar (data)”, afirmou o presidente.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
O entrave documental com a Defesa Civil
Apesar do otimismo, o processo de reabertura segue condicionado ao cumprimento de exigências técnicas. Segundo a Defesa Civil, o principal entrave não está relacionado ao surgimento de novos problemas estruturais graves, mas sim à regularização documental de pendências identificadas em vistorias anteriores.
Para avançar, o Santa Cruz precisa apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), documento que comprova a regularização técnico-documental das intervenções recomendadas pelo órgão.
O protocolo de liberação do estádio envolve ainda outras etapas. Após a análise da Defesa Civil, o Arruda deverá passar por vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, que avalia itens de segurança contra incêndio e pânico, como rotas de fuga, sinalização e equipamentos de emergência.
Na sequência, caberá à Polícia Militar de Pernambuco analisar as condições de segurança para eventos com público, incluindo aspectos operacionais e controle de acesso.
Somente após a aprovação de todos os órgãos competentes o estádio estará apto a receber torcedores novamente. Internamente, a expectativa é de que as vistorias sejam solicitadas em breve.