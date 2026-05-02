Guarani x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações pela 5ª rodada da Série C

Duelo que abre a rodada na Terceirona acontece neste sábado (2), no Brinco de Ouro, em Campinas

Zé Mário, lateral do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Pressionado por duas derrotas consecutivas, o Santa Cruz abre a 5ª rodada da Série C neste sábado (2), às 17h, enfrentando o Guarani no Estádio Brinco de Ouro. Atualmente na 13ª posição com 4 pontos, a Cobra Coral precisa somar pontos fora de casa para se distanciar do Z-4 e tentar uma aproximação com o G-6.

Este é o primeiro de dois compromissos seguidos que o Tricolor terá longe do Arruda. O próximo será contra a Inter de Limeira, no dia 11.

Para o confronto em Campinas, o técnico Claudinei Oliveira terá que mexer na estrutura da equipe, não apenas por opções técnicas, mas devido a baixas recentes no elenco e problemas médicos.7

SANTA CRUZ



A principal novidade é o retorno do atacante Marquinhos, que volta a ser relacionado após ser ausência na última rodada por ter faltado a treinamentos.

Por outro lado, o time sofre uma baixa na criação. O meia Régis, com uma lesão muscular grau um, sequer viajou e está fora. Patrick Allan é o favorito para assumir a vaga.

Além disso, o elenco já não conta mais com o lateral Israel e o volante Balotelli, que deixaram o clube durante a semana.

O duelo diante do Guarani é visto como a oportunidade ideal para dar uma resposta ao torcedor após o revés amargo para o Amazonas na rodada passada. Diante do jejum de resultados, o debate sobre os bastidores financeiros ganhou força, uma vez que o Tricolor do Arruda deve atualmente três meses de direitos de imagem ao elenco.

GUARANI



O Bugre ocupa a 10ª colocação com 6 pontos e chega para o jogo em um clima de "xeque-mate" para o técnico Elio Sizenando. O Guarani ainda não perdeu nesta Série C, mas acumula três empates e apenas um triunfo.

Pressionado pelo rendimento oscilante, o treinador deve promover um pacotão de mudanças: Yan Henrique, Maurício Antônio e Carlos Eduardo ganham força no time titular.

No ataque, Maranhão entra na vaga do lesionado Lucca. A boa notícia para os paulistas é o retorno do zagueiro Raphael Rodrigues, que volta de suspensão.

FICHA DA PARTIDA

GUARANI: Caíque França; Yan Henrique (Ynaiã), Maurício (Rafael Donato), Jonathan Costa e Emerson Barbosa; Willian Farias, Carlos Eduardo (Nathan Melo), João Paulo e Guilherme Cachoeira; Hebert e Maranhão. Técnico: Elio Sizenando.

SANTA CRUZ: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Eurico, William Alves e Zé Mário; Fabinho (Pedro Favela), Silva e Patrick Allan; Ronald, Marquinhos (Everaldo) e Tiago Marques. Técnico: Claudinei Oliveira.

Local: Brinco de Ouro, em Campinas

Horário: 17h

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Alexandre de Medeiros Lodetti (SC) e Diogo Berndt (SC)

Quarta Árbitra: Marianna Nanni Batalha (SP)

Transmissão: Band (TV aberta) e SportyNet (YouTube)