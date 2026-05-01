Técnico do Santa Cruz reconhece obrigação de pontuar como visitante na sequência da Série C

Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Após uma semana conturbada, com as saídas de dois titulares - o volante Balotelli e o lateral-direito Israel, e ainda o auxiliar da casa, Fábio Cortez -, o técnico Claudinei Oliveira tentar fazer o time do Santa Cruz se concentrar na Série C.

A Cobra Coral tem dois compromissos fora de casa seguidos. Amanhã (2), o desafio é o Guarani, às 17h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Depois, encara a Inter de Limeira no Major Levy Sobrinho no dia 11 de maio.

O Tricolor vem de duas derrotas seguidas, para Confiança e Amazonas, que o fez despencar para a 13ª colocação, com 4 pontos. Ciente da dificuldade, Claudinei Oliveira reconheceu a obrigação de pontuar como visitante.

“Dos seis primeiros jogos, só dois em casa. A gente teria que fazer valer o mando. Fizemos no primeiro jogo, mas não no segundo. Dos seis pontos fora, só trouxemos um. Teríamos que ter tido pelo menos três”, lamentou o treinador.

Por isso, a meta para esse giro em São Paulo é de, pelo menos, trazer quatro pontos para compesar os pontos perdidos nos primeiros jogos.

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