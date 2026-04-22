SAF do Santa Cruz: presidente do clube acredita em 'acordo amigável' na rescisão com investidores

O presidente Bruno Rodrigues explica viagem para São Paulo e entraves com investidores da SAF do Santa Cruz

Presidente do Santa Cruz acredita em 'acordo amigável' com grupo de investidores. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, acredita que o clube caminha para um distrato amigável com a empresa Cobra Coral Participações, que assumiria a SAF tricolor antes do projeto colapsar. A rescisão contratual é fundamental para o seguimento do processo de transformação do clube em Sociedade Anônima de Futebol com novo grupo de investidores.

"Os próprios participantes da Cobra Coral afirmaram que não seguiriam com o projeto, então estamos caminhando para um fechamento amigável com eles", disse Bruno Rodrigues, em entrevista à Rádio Jornal, nesta quarta-feira (22).

Bruno Rodrigues viaja para São Paulo nesta quarta para tratar do distrato com a Cobra Coral Participações e, se possível, já com novos investidores na capital paulista. As reuniões devem durar três dias e estão previstas até a sexta-feira (24).

O grupo que gere a Cobra Coral Participações atualmente é de Minas Gerais e decidiu vender suas ações, saindo do projeto. O entrave agora são os valores que o novo grupo investidor vai pagar para assumir as ações da empresa criada pelos empresários mineiros.

Segundo apurado pelo Diario de Pernambuco, o novo grupo de empresários que assumiria a SAF Coral é do Rio de Janeiro.

O presidente também falou sobre a situação financeira atual do clube que, como revelado anteriormente pelo Diario, deve salários atrasados a jogadores e funcionários.

"Qualquer investidor que chegar e for aprovado tem que - de imediato - fazer aportes para sanar o momento financeiro do clube", afirmou o presidente.

PROBLEMAS FINANCEIROS NO ARRUDA

Na última segunda-feira (20), o Bruno Rodrigues se reuniu com o elenco profissional pela segunda vez em menos de um mês. O tom da conversa foi de cobrança, mas também de justificativas perante as dificuldades financeiras.

A ausência do aporte da SAF reflete diretamente nas contas do clube. Atualmente, o Santa Cruz tem os seguintes débitos: o mês de março (CLT), além de dois meses referentes aos direitos de imagem.

Com os atletas que renovaram de 2025 para 2026, a lista de pendências inclui ainda 13º salário, férias e auxílio-moradia. O clube também possui dívidas com os funcionários.