Sob pressão, presidente do Santa Cruz viaja a São Paulo para tratar de impasse na SAF

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O processo de implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz entrou em uma fase de incerteza máxima. Diante disso, o presidente tricolor, Bruno Rodrigues, viaja para São Paulo nesta semana para uma série de reuniões que podem definir o futuro administrativo do clube. O principal objetivo é tratar do impasse com os atuais investidores.

Com o prazo para o cumprimento das obrigações da Recuperação Judicial se aproximando, a sinalização interna é de que o grupo investidor não possui os recursos necessários para honrar os compromissos. Para evitar uma batalha jurídica que paralisaria o clube por ainda mais tempo, a gestão e os investidores avaliam uma saída negociada do contrato. A intenção é realizar um distrato amigável, permitindo que o Santa Cruz acerte com novos parceiros.

Em contato com a reportagem do DP Esportes, Bruno Rodrigues, afirmou que deve se pronunciar oficialmente nos próximos dias, assim que houver novidades concretas sobre as reuniões na capital paulista.

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Clima tenso no Arruda

Enquanto a cúpula tenta resolver os entraves burocráticos, o ambiente no dia a dia do Arruda é de fragilidade. Na última segunda-feira (20), o presidente se reuniu com o elenco profissional pela segunda vez em menos de um mês. O tom da conversa foi de cobrança, mas também de justificativas perante as dificuldades financeira.

A ausência do aporte da SAF reflete diretamente nas contas do clube. Atualmente, o Santa Cruz enfrenta os seguintes débitos: o mês de março (CLT) segue em aberto, além de fevereiro e março referentes aos direitos de imagem. Para os atletas que renovaram de 2025 para 2026, a lista de pendências inclui ainda 13º salário, férias e auxílio-moradia. O clube também possui débitos com os funcionários.

A preocupação da torcida coral é que o cenário administrativo contamine o rendimento em campo, repetindo erros de temporadas passadas que prejudicaram o calendário esportivo do clube.