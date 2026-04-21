A queda do gigante

Bandeira do Santa Cruz na Arena Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)

Dizem que clube de futebol não morre. Que pode cair, sangrar, agonizar, mas sempre encontra um jeito de voltar. Talvez seja verdade para alguns. Para outros, o fim não chega com um anúncio oficial, nem com um apito final — ele vai acontecendo aos poucos, em prestações silenciosas, como quem desaprende a existir.

O Santa Cruz não acabou num dia. Foi se despedindo devagar.

Primeiro, a arquibancada já não tremia como antes. Ainda havia gente — sempre haverá — mas faltava aquele rugido que fazia o adversário errar passe simples. Depois vieram as temporadas que começavam com esperança e terminavam em silêncio constrangido. O calendário encolheu, os jogos rarearam, e o clube que já foi das multidões passou a caber em datas esquecidas.

Mas o mais doloroso não foi a ausência de títulos. Foi a ausência de sentido.

Houve um tempo em que vestir o manto coral era carregar uma cidade inteira nas costas. Não era só futebol — era identidade, era resistência, era uma espécie de orgulho teimoso de quem se reconhece na dor e na beleza de torcer. O Santa Cruz era mais do que um clube: era um estado de espírito coletivo, um pacto emocional que atravessava gerações.

E então vieram as gestões que não entenderam isso. Ou pior: entenderam, mas não se importaram. Dívidas cresceram como mato em terreno abandonado, promessas viraram rotina, e o que era paixão virou resignação. O torcedor, esse personagem incansável, continuou ali — porque torcedor não abandona, ele suporta. Mas até a resistência tem um preço.

A morte de um clube assim não é a perda de um time. É a perda de um lugar no mundo.

É o pai que já não leva o filho ao estádio porque não há mais jogos relevantes. É o amigo que deixa de discutir escalação porque já não há o que escalar. É a cidade que perde um pouco da sua própria narrativa. Porque o Santa Cruz sempre foi mais do que futebol em Recife — foi um capítulo vivo da história afetiva de quem aprendeu a amar nas arquibancadas.

E, no entanto, há algo que insiste em não morrer.

Talvez não seja o clube — pelo menos não como instituição —, mas a memória. Aquela lembrança quase física de dias em que o Arruda pulsava como um coração gigante. De gols que pareciam mudar o destino. De uma multidão que, por algumas horas, acreditava ser invencível.

A morte do Santa Cruz, se é que ela já aconteceu, não foi completa. Porque ainda há quem lembre. E lembrar, no futebol, é uma forma de resistência.

Mas memória, sozinha, não disputa campeonato. Não paga conta. Não reconstrói o que foi perdido.

E é aí que mora a verdadeira tragédia: não no fato de um gigante ter caído, mas na possibilidade de que ninguém mais saiba — ou consiga — levantá-lo. Os três últimos anos foram pura ilusão!!

Ridoval Veras,

Conselheiro do Santa Cruz.