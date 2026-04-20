No Arruda, membros de organizada do Santa Cruz conversam com técnico e dirigentes

Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz, em conversa com membros de uniformizada no Arruda (Reprodução/Redes Sociais)

Após a derrota para o Confiança no fim de semana, o elenco do Santa Cruz se reapresentou nesta segunda-feira (20), no Arruda, em meio à presença de torcedores e integrantes da principal torcida organizada, que estiveram no local e conversaram com membros do clube.

De acordo com o clube, a situação se limitou a uma conversa entre torcedores, membros da diretoria e o técnico Claudinei Oliveira. Também participaram do diálogo o executivo de futebol Alex Brasil e o dirigente Allan Araujo. Não houve registro de incidentes.

Na Série C, a equipe ocupa a 11ª colocação, com quatro pontos somados. Internamente, a diretoria ainda administra pendências financeiras. Apesar do pagamento recente de parte dos salários de fevereiro (CLT), seguem em aberto valores referentes a março, além de direitos de imagem, 13º salário, férias e auxílio-moradia para atletas, bem como débitos com funcionários.

Em relação ao desempenho esportivo, o discurso da comissão técnica tem sido de foco no rendimento. Claudinei Oliveira já ressaltou que fatores extracampo não devem ser utilizados como justificativa para os resultados recentes da equipe.

Próximo jogo

O próximo compromisso coral será contra o Amazonas, no domingo (26), às 16h, na Arena de Pernambuco, pela quarta rodada da Série C.