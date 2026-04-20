Santa Cruz depende de regularização documental para liberação do Arruda pela Defesa Civil

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A liberação do Arruda para receber público continua condicionada ao cumprimento de uma etapa considerada fundamental pela Defesa Civil do Recife: a regularização técnico-documental das intervenções recomendadas em vistorias anteriores. Segundo o órgão, o entrave atual não está necessariamente relacionado ao surgimento de novos danos estruturais graves, mas, sobretudo, ao fato de que nem todas as exigências feitas anteriormente foram plenamente atendidas pelo Santa Cruz.

Na primeira vistoria realizada no estádio, os técnicos identificaram avoltados à recuperação e manutenção de diferentes pontos da estrutura. As recomendações incluíam intervenções consideradas essenciais para, especialmente em áreas que apresentavam sinais de desgaste ao longo do tempo.

Essas orientações foram formalizadas em um parecer técnico, que serviu como base para as ações que deveriam ser executadas pela diretoria do Santa Cruz.

No entanto, durante a segunda inspeção, realizada com o objetivo de verificar o cumprimento dessas determinações, a Defesa Civil constatou que parte dos serviços indicados não foi executada ou não foi concluída conforme o previsto. A avaliação apontou que as melhorias realizadas foram apenas pontuais, sem contemplar integralmente o conjunto de intervenções consideradas necessárias na análise inicial.

Diante desse cenário, a liberação do estádio passou a depender de uma nova exigência: a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Esse documento, que deve ser emitido e assinado por um engenheiro civil devidamente habilitado, tem como finalidade atestar formalmente que todas as recomendações feitas foram efetivamente cumpridas.

O processo de liberação do Arruda segue um protocolo rigoroso e dividido em etapas. Após a análise da Defesa Civil, o estádio ainda passará por vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, responsável por verificar o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico, incluindo sistemas de evacuação, sinalização e equipamentos de emergência.

Na etapa final, caberá à Polícia Militar de Pernambuco avaliar as condições gerais de segurança para eventos com público, considerando aspectos operacionais e de controle de acesso. Somente após a aprovação de todos os órgãos competentes o estádio poderá ser liberado.