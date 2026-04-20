Santa Cruz x Amazonas: veja preços e onde comprar ingressos para o duelo na Arena

Torcida do Santa Cruz (Fabio Souza/CBF)

O Santa Cruz deu início à comercialização dos ingressos para o confronto contra o Amazonas, válido pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, que ocorre no próximo domingo (26), às 16h, na Arena de Pernambuco, a diretoria coral lançou uma ofensiva promocional: até a próxima quarta-feira (22), o benefício da meia-entrada está liberado para todo o público.

As vendas ocorrem de forma online pelo site FutebolCard.

A iniciativa de liberar a meia-entrada antecipada visa minimizar o impacto do deslocamento até a Arena de Pernambuco, ponto frequente de queixa da torcida devido à distância do Arruda. Nas redes sociais, o clube adotou um tom de convocação para transformar o estádio em um "caldeirão" e afastar qualquer sensação de campo neutro. "A gente sabe da força de vocês, que apoiam até o fim", publicou o perfil oficial da Cobra Coral.

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Bilheteria como salvação financeira

Mais do que o apoio para buscar os três pontos e subir na tabela, onde o clube ocupa a 11ª colocação, a presença da torcida é vital para a sobrevivência financeira imediata do Santa Cruz.

Atualmente, o clube convive com atrasos salariais que atingem funcionários e o elenco profissional. Embora a folha de fevereiro (CLT) tenha sido quitada recentemente, ainda restam débitos de março, além de dois meses de direitos de imagem (fevereiro e março) e pendências de 13º e férias. A arrecadação deste domingo é a principal aposta da gestão para atualizar os pagamentos.

Nação Coral, após duas rodadas fora, chegou a hora de mostrar que, contra a gente, NUNCA será campo neutro.



A gente sabe da força de vocês, que apoiam até o fim.



E, sabendo disso: ingressos com preços promocionais até quarta-feira. Vamos juntos nessa missão.



Garanta o seu:… pic.twitter.com/2gSphqYfBH — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) April 19, 2026

Confira os valores:

Sul Inferior: R$ 50 (Inteira) | R$ 25 (Meia) | R$ 20 (Sócio)

Leste Inferior: R$ 60 (Inteira) | R$ 30 (Meia) | R$ 20 (Sócio)

Oeste Premium: R$ 80 (Inteira) | R$ 40 (Meia) | R$ 30 (Sócio)

