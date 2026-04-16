Camisas falsificadas são expostas no Arruda, e Santa Cruz solicita suspensão de quiosque

Clube afirma que espaço é operado por associação independente e diz não ter gerência sobre atividade

Camisa pirata do Santa Cruz em quiosque na sede do clube (Reprodução/Redes Sociais)

Uma imagem que circulou nas redes sociais nesta quinta-feira (16) flagrou a exposição de produtos não oficiais do Santa Cruz nas dependências do Arruda. O registro mostra camisas falsificadas do clube em um quiosque no estádio.

A repercussão foi negativa entre a torcida, principalmente pelo potencial prejuízo à imagem institucional do clube e pela possível relação com a Reebok, fornecedora oficial de material esportivo.

Isso é um tapa na cara da diretoria e da @Reebok. Certas culturas e vícios precisam ser erradicados de uma vez por todas dentro do Arruda. São práticas de clube amador, nunca que isso será visto em um clube profissional, esse tipo de situação não pode continuar sendo normalizada. https://t.co/mOnKZb9SmI pic.twitter.com/1TvWFFWbqP — Flávio Thierre (@flaviothierre) April 16, 2026

Diante da situação, o clube se posicionou por meio de nota oficial do departamento de marketing, esclarecendo que o quiosque não pertence ao Santa Cruz. Segundo o comunicado, o espaço era operado pela Associação de Tricolores Amigos (ATASC), entidade independente e sem vínculo direto com a gestão do clube.

Ainda de acordo com a nota, o Santa Cruz informou que, ao tomar conhecimento da venda de produtos não licenciados, solicitou imediatamente a suspensão da comercialização. O clube reforçou que seus departamentos comercial e de marketing não tinham qualquer gerência sobre a atividade desenvolvida no local.

Como medida adicional, a diretoria também determinou a descontinuidade das ações no quiosque. A intenção, segundo o clube, é preservar o espaço interno do Arruda e destiná-lo a outras finalidades administrativas, evitando novos episódios semelhantes.