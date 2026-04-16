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FALSIFICAÇÃO

Camisas falsificadas são expostas no Arruda, e Santa Cruz solicita suspensão de quiosque

Clube afirma que espaço é operado por associação independente e diz não ter gerência sobre atividade

Diario de Pernambuco

Publicado: 16/04/2026 às 20:44

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Camisa pirata do Santa Cruz em quiosque na sede do clube/Reprodução/Redes Sociais

Camisa pirata do Santa Cruz em quiosque na sede do clube (Reprodução/Redes Sociais)

Uma imagem que circulou nas redes sociais nesta quinta-feira (16) flagrou a exposição de produtos não oficiais do Santa Cruz nas dependências do Arruda. O registro mostra camisas falsificadas do clube em um quiosque no estádio.

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A repercussão foi negativa entre a torcida, principalmente pelo potencial prejuízo à imagem institucional do clube e pela possível relação com a Reebok, fornecedora oficial de material esportivo.

Diante da situação, o clube se posicionou por meio de nota oficial do departamento de marketing, esclarecendo que o quiosque não pertence ao Santa Cruz. Segundo o comunicado, o espaço era operado pela Associação de Tricolores Amigos (ATASC), entidade independente e sem vínculo direto com a gestão do clube.

Ainda de acordo com a nota, o Santa Cruz informou que, ao tomar conhecimento da venda de produtos não licenciados, solicitou imediatamente a suspensão da comercialização. O clube reforçou que seus departamentos comercial e de marketing não tinham qualquer gerência sobre a atividade desenvolvida no local.

Como medida adicional, a diretoria também determinou a descontinuidade das ações no quiosque. A intenção, segundo o clube, é preservar o espaço interno do Arruda e destiná-lo a outras finalidades administrativas, evitando novos episódios semelhantes.

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