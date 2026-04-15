Santa Cruz empresta Thiaguinho ao Jacuipense após passagem pelo ABC

Santa Cruz define novo empréstimo de Thiaguinho ao Jacuipense após passagem pelo ABC
Publicado: 15/04/2026 às 12:42
Recife, PE, 09/09/2025 - SANTA CRUZ X AMERICA DE NATAL - Na tarde deste sábado (30), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do América de Natal pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Thiaguinho (Rafael Vieira)
O Santa Cruz oficializou o empréstimo do atacante Thiaguinho ao Jacuipense. O atleta, que estava atuando pelo ABC, no início desta temporada, seguirá agora para o clube baiano.
Pelo ABC, o atacante disputou 12 partidas em 2026 e marcou quatro gols, mas não conseguiu se firmar como titular absoluto e também enfrentou críticas da torcida ao longo do período em que esteve emprestado ao clube potiguar.
Revelado pelo Jacuipense e natural de Riachão do Jacuípe, Thiaguinho retorna ao clube onde construiu boa parte de sua carreira. O atacante soma mais de 100 jogos e 23 gols com a camisa do time baiano, sendo considerado um atleta identificado com o projeto da equipe.
Em comunicado nas redes sociais, o Jacuipense celebrou o retorno do atacante, destacando sua formação no clube e sua identificação com a cidade e com o projeto esportivo. Com isso, Thiaguinho inicia mais uma passagem pelo futebol baiano, agora em busca de sequência e protagonismo no elenco grená.
“O atacante Thiaguinho, de 28 anos, está de volta ao Jacupa. Cria da base do Leão do Sisal e natural de Riachão do Jacuípe, ele retorna por empréstimo”, escreveu a Jacuipense, em suas redes sociais.