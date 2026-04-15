Santa Cruz oficializa rescisão contratual do meia Willian Júnior

Fora dos planos da comissão técnica, o jogador não vinha sendo relacionado neste início de Série C

Jogador do Santa Cruz, Willian Jr. (Rafael Vieira)

O Santa Cruz oficializou, nesta quarta-feira (15), a saída do meia Willian Júnior. O clube e o atleta chegaram a um acordo para a rescisão contratual, após o jogador perder espaço no elenco comandado por Claudinei Oliveira. Através de nota, o Tricolor confirmou o desligamento e desejou sucesso ao profissional na sequência de sua carreira.

Willian Júnior havia chegado ao Arruda em 2025 e foi peça importante na campanha que garantiu o retorno do Santa Cruz à Série C deste ano. No entanto, o meia não vinha sendo aproveitado na atual temporada e sequer foi relacionado para as duas primeiras rodadas da Terceira Divisão.

A saída do meia ocorre em meio a um processo de ajuste no elenco coral para a sequência da competição. Willian Júnior segue os passos do volante Gabriel Galhardo, que também teve seu vínculo rescindido pela diretoria tricolor.

Com a camisa do Santa, Willian somou 35 jogos, dois gols e sete assistências.