Santa Cruz negocia novas saídas e amplia reformulação do elenco para a Série C

Andrey, volante do Santa Cruz (Paulo Matheus/FPF)

Em meio a um processo de reformulação, o Santa Cruz intensifica a movimentação no elenco e trabalha para viabilizar novas saídas, especialmente de jogadores sem espaço na equipe. Após oficializar as despedidas do volante Gabriel Galhardo e do meia William Júnior, a diretoria coral trabalha para negociar outros atletas que não vêm sendo relacionados.

Entre os nomes que podem deixar o clube estão o zagueiro Matheus Vinicius, o volante Andrey e os atacantes Matheus Régis e Robinho. Alguns desses jogadores já despertaram interesse de outras equipes, e a tendência é que o Tricolor priorize empréstimos. Em último caso, não está descartada a rescisão contratual, já que todos possuem vínculo com o clube.

De acordo com o executivo de futebol Alex Brasil, o clube adota cautela na condução dos casos e evita expor publicamente os atletas durante as negociações. “Temos que ter respeito com os profissionais. As saídas vão acontecer, mas trabalhamos com convicção e responsabilidade”, afirmou.

Além das saídas já confirmadas, como a do zagueiro Ianson, do volante Gabriel Galhardo e do meia Willian Júnior, o Tricolor do Arruda também vem utilizando o modelo de empréstimos para alguns jogadores. Foram os casos do lateral-direito Pedro Costa, do lateral-esquerdo David Cabeça e do atacante Vini Hora, que acertaram com outras equipes.

Outras situações seguem indefinidas, como as possíveis rescisões do goleiro Felipe Alves e do atacante Ariel Nahuelpán, que ainda não foram oficializadas pelo clube.

A movimentação indica uma tentativa clara da diretoria de enxugar o elenco e ajustar a folha salarial, ao mesmo tempo em que busca reequilibrar o grupo para a sequência da temporada.