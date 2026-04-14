Gabriel Galhardo é anunciado pelo Gama e Santa Cruz chega a sete saídas para a sequência da temporada
Precisando enxugar o atual elenco, o Santa Cruz acertou a rescisão contratual do volante de 32 anos
Publicado: 14/04/2026 às 15:53
São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Gabriel Galhardo (Rafael Vieira)
Precisando enxugar um elenco com alto número de jogadores, o Santa Cruz segue ativo na busca por saídas de atletas para a sequência da temporada. O nome da vez a deixar o clube foi o do volante Gabriel Galhardo, que acertou a sua rescisão contratual e seguiu em definitivo para o Gama, já sendo inclusive anunciado pelo clube.
O atleta de 32 anos teve uma passagem que contou com destaques no Tricolor do Arruda, sobretudo na campanha do acesso à Série C em 2025. Ao todo, Gabriel Galhardo realizou 33 jogos pela Cobra Coral, perdendo espaço no elenco nesta temporada.
O volante foi a sétima saída do plantel desde o início da Série C. Já haviam deixado o clube em definitivo o zagueiro Ianson, indo para o Caxias, o goleiro Felipe Alves e o atacante Ariel Nahuelpán.
Além dos distratos, o clube coral também acertou os empréstimos de jogadores até o final da atual temporada. O lateral-direito Pedro Costa seguiu para o Volta Redonda, o lateral-esquerdo David Cabeça acertou com o Cianorte e o atacante Vini Hora foi para o Goiatuba.
