'Espero que seja resolvido': Pedro Favela comenta atrasos salariais no Santa Cruz

Pedro Favela, volante do Santa Cruz (Lenilson Santos / Floresta)

Mesmo com um início positivo na Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz ainda convive com problemas fora de campo. O Tricolor do Arruda acumula cerca de dois meses de salários atrasados, incluindo pagamentos de CLT e direitos de imagem, em meio ao impasse na implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e negociações com novos investidores.

O volante destacou que o momento é delicado e foge do controle dos atletas, mas reforçou a postura do elenco em manter o foco no trabalho diário e na busca por resultados dentro de campo. Segundo o atleta, o grupo entende as dificuldades extracampo, mas procura não deixar que isso interfira no desempenho esportivo ou na preparação para os jogos da temporada.

“É uma situação complicada que foge do nosso controle. O que a gente pode fazer é trabalhar, se cobrar e buscar resultados para o Santa Cruz. Espero que seja resolvido isso”, afirmou Favela, demonstrando confiança de que a situação financeira será normalizada.

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Apesar das dificuldades fora das quatro linhas, o volante também fez questão de ressaltar a evolução da equipe tricolor. O jogador apontou mudanças significativas, especialmente após alterações no comando técnico, que resultaram em uma equipe mais organizada.

“Eu acho que tem muita diferença desde o estadual, com as mudanças no comando, a gente evoluiu muito. Podemos notar que é um time muito mais organizado, tem um padrão de jogo”, destacou.

O Santa Cruz segue sua preparação para a próxima rodada da Série C, quando enfrenta o Confiança no sábado (18), às 16h, no Estádio Batistão, em busca de manter o bom início na competição e dar continuidade à evolução dentro de campo.

