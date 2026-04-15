'Espero que seja resolvido': Pedro Favela comenta atrasos salariais no Santa Cruz
Santa Cruz enfrenta atrasos salariais enquanto elenco mantém foco na Série C
Publicado: 15/04/2026 às 11:13
Pedro Favela, volante do Santa Cruz (Lenilson Santos / Floresta)
Mesmo com um início positivo na Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz ainda convive com problemas fora de campo. O Tricolor do Arruda acumula cerca de dois meses de salários atrasados, incluindo pagamentos de CLT e direitos de imagem, em meio ao impasse na implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e negociações com novos investidores.
“É uma situação complicada que foge do nosso controle. O que a gente pode fazer é trabalhar, se cobrar e buscar resultados para o Santa Cruz. Espero que seja resolvido isso”, afirmou Favela, demonstrando confiança de que a situação financeira será normalizada.
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Apesar das dificuldades fora das quatro linhas, o volante também fez questão de ressaltar a evolução da equipe tricolor. O jogador apontou mudanças significativas, especialmente após alterações no comando técnico, que resultaram em uma equipe mais organizada.
“Eu acho que tem muita diferença desde o estadual, com as mudanças no comando, a gente evoluiu muito. Podemos notar que é um time muito mais organizado, tem um padrão de jogo”, destacou.
O Santa Cruz segue sua preparação para a próxima rodada da Série C, quando enfrenta o Confiança no sábado (18), às 16h, no Estádio Batistão, em busca de manter o bom início na competição e dar continuidade à evolução dentro de campo.