Disputa pelo gol: Gabriel Souza larga na frente na busca pela camisa 1 do Santa Cruz

Gabriel Souza, goleiro do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

O Santa Cruz iniciou sua trajetória na Série C do Campeonato Brasileiro com uma definição importante no gol. Após um período de mais de um mês sem jogos oficiais, marcado por treinamentos intensos e ajustes no elenco, o técnico Claudinei Oliveira decidiu manter Gabriel Souza como titular na estreia diante do Itabaiana, na última segunda-feira (6), na Arena de Pernambuco.

Dentro de campo, Gabriel Souza mostrou segurança e presença debaixo das traves, realizando defesas importantes e mantendo o controle da área em momentos decisivos. Apesar da atuação consistente, o goleiro apresentou algumas dificuldades no jogo com os pés, errando saídas de bola e cobranças de tiro de meta, pontos que devem ser ajustados para manter a competitividade ao longo da Série C.

“Eu cheguei aqui o Gabriel (Souza) tinha entrado no segundo jogo na semifinal. A gente assistiu o jogo, ele fez um bom jogo pelo tempo que ele estava sem jogar. Contra o Sousa também fez uma defesa importante, e esteve o tempo todo com a gente. O Thiago (Coelho) chegou um pouco depois”, explicou o treinador, justificando sua escolha.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

A chegada de Thiago Coelho, goleiro recém-contratado e destaque na última Série C pelo Caxias, trouxe ainda mais competitividade à posição, mas, nesta partida, ele começou no banco de reservas. Claudinei Oliveira reconheceu a qualidade do reforço, mas reforçou a importância de valorizar o que já vinha sendo construído com Gabriel.

“Eu estou muito tranquilo com a posição de goleiros, a gente está muito bem servido. Hoje o Thiago chegou e a gente sabe da qualidade, que foi um dos melhores goleiros da Série C do ano passado, pela equipe do Caxias. Mas a gente está procurando manter uma coerência, manter uma certa justiça com o que o Gabriel fez nos jogos em que a gente comandou a equipe”, afirmou.

Enquanto Gabriel Souza larga na frente na disputa pela titularidade, Rokenedy, que havia sido a primeira opção ao longo de boa parte da temporada, viu sua posição cair consideravelmente, a ponto de nem ser relacionado para a partida de estreia na Série C.