Dupla do Santa Cruz entra em transição física e fica perto de voltar aos gramados

Alex Ruan e Léo Costa avançam na recuperação e se aproximam de retorno ao Santa Cruz

Léo Costa e Alex Ruan, jogadores do Santa Cruz (Reprodução e Rafael Melo/FPF)

O Santa Cruz iniciou sua caminhada na Série C do Campeonato Brasileiro de forma positiva e animadora para o seu torcedor. Na última segunda-feira (06), a Cobra Coral venceu o Itabaiana por 1 a 0, em uma partida marcada por equilíbrio e forte marcação. O resultado garantiu os três primeiros pontos na competição nacional, aliviando a pressão do elenco.

Apesar do triunfo na estreia, o técnico Claudinei Oliveira teve que lidar comno elenco. O lateral-esquerdo, que era o titular e peça importante no sistema defensivo, além do volante, recém-contratados ao elenco, ficaram de fora da partida. A dupla vinha em processo de recuperação após apresentar desconforto muscular.

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Segundo o diretor médico do clube, Antônio Mário, os atletas apresentam evolução satisfatória e já avançaram para a fase de transição fisioterápica.

A expectativa do departamento médico é de que os jogadores sejam liberados para atividades físicas ainda nesta quarta-feira (08), mas o retorno aos jogos dependerá da resposta individual de cada atleta aos treinos. A tendência é que a dupla seja preservada do duelo contra o Floresta.

O próximo compromisso do Santa Cruz será diante do Floresta, em confronto marcado para o sábado (11), às 17h, no Estádio Domingão. A partida representa mais um desafio importante para o Tricolor do Arruda, que busca manter o bom desempenho apresentado na estreia.