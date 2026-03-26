Santa Cruz anuncia a contratação do goleiro Thiago Coelho, vindo da Ponte Preta
O arqueiro de 30 anos foi o 11º reforço oficializado pelo Santa Cruz para a disputa da Série C
Publicado: 26/03/2026 às 18:27
Thiago Coelho, novo goleiro do Santa Cruz (Divulgação / Santa Cruz)
Em reta final da janela de transferências doméstica, que se encerra nesta sexta-feira (27), o Santa Cruz anunciou mais um reforço para a temporada. O nome da vez foi o do goleiro Thiago Coelho, que chega ao Arruda após passagem pela Ponte Preta.
O arqueiro de 30 anos foi o 11º reforço oficializado pela Cobra Coral para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Antes, o clube já havia anunciado o zagueiro Edson Miranda, os laterais Thiago Ennes e Zé Mário, os volantes Silva e Léo Costa, o meia Régis e os atacantes Marquinhos, Eron, Tiago Marques e Ronald.
Thiago Coelho não chegou a entrar em campo pela Macaca em 2026. Antes, o atleta realizou 34 partidas vestindo a camisa do Caxias, contabilizando as temporadas de 2025 e 2024. O novo goleiro coral ainda conta com passagens por São Bento, Paysandu, Remo, VOCEM, Velo Clube, XV de Jaú e Guarany de Sobral.
O experiente arqueiro chega ao Santa Cruz para disputar vaga com Gabriel Souza, titular nos dois últimos jogos da equipe, e Rokenedy, prata da casa coral.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.