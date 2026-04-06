Vitória suada: Santa Cruz supera Itabaiana em jogo marcado por gramado encharcado

Marquinhos, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

No fechamento da primeira rodada da Série C, o Santa Cruz venceu o Itabaiana por 1 a 0, nesta segunda-feira (6), na Arena Pernambuco, em um jogo marcado por chuva intensa e gramado encharcado. O único gol da partida foi anotado por Marquinhos, na etapa final.

Com o resultado positivo, a Cobra Coral terminou a primeira rodada na quinta colocação da tabela, somando os primeiros três pontos da competição. Já o Tremendão da Serra, ficou na 16ª posição.

No próximo domingo (11), o Santa Cruz volta a campo para enfrentar o Floresta, às 17h, no estádio Domingão, enquanto o Itabaiana recebe o Ypiranga-RS, às 19h, no estádio Mendonção, em busca de sua primeira vitória na competição.

O JOGO

O Santa Cruz entrou em campo com uma formação totalmente renovada para a Série C, apresentando quatro novidades em sua escalação inicial. Entre os destaques estavam o meia Régis e o centroavante Tiago Marques. Mesmo sob uma chuva intensa que caía sobre a Arena Pernambuco, o Santa Cruz começou a partida com maior posse de bola, tentando impor ritmo e pressionar o Itabaiana desde os primeiros minutos.

Aos nove minutos, uma falha parcial no sistema de iluminação interrompeu o ritmo da partida. Parte dos refletores se apagou, deixando setores do campo às escuras em meio à forte chuva e às rajadas de vento.

Com a energia restabelecida, a partida poderia ser retomada, mas o árbitro Wagner Silveira Echevarria decidiu reunir-se com os treinadores Claudinei Oliveira, do Itabaiana, e Gilson Kleina, do Santa Cruz, além dos capitães Willian Alves e Karl, para avaliar as condições do gramado.

Diante da negativa das equipes em retomar o jogo sob as condições adversas das fortes chuvas, o árbitro acionou o protocolo de espera, estabelecendo um período inicial de 30 minutos. Durante esse intervalo, funcionários do estádio utilizaram rodos para melhorar a superfície do gramado. Ao final do período de espera, com o campo em melhores condições, os jogadores voltaram a campo e a partida foi reiniciada.

Em meio às condições adversas, as equipes retornaram ao campo adotando estratégias bem definidas para lidar com o cenário. A Cobra Coral e o Tremendão da Serra priorizaram jogadas de bola longa e exploração de bolas paradas, evitando o toque de bola curto, que se tornava arriscado em função da água acumulada e da instabilidade do campo.

O jogo seguiu truncado, sem grandes oportunidades para nenhuma das equipes, o gramado encharcado contribuiu para dificultar a troca de passes e o desenvolvimento das jogadas. O Santa Cruz tentou ensaiar pressão, apostando em cruzamentos para a área adversária, mas a defesa do Itabaiana se mostrou bem posicionada, afastando o perigo e neutralizando as investidas corais.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, a Cobra Coral manteve a mesma postura ofensiva, buscando impor pressão com jogadas de abafa e cruzamentos para a área adversária. Apesar da iniciativa, a equipe cometeu muitos erros na fase ofensiva e encontrou dificuldades para criar chances claras de gol. O Santa Cruz tentou arriscar chutes de fora da área, mas a maioria não levou perigo à meta sergipana.

Em um rápido ataque pela esquerda, Everton Kanela ficou livre e finalizou para o fundo das redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

Um minuto depois, o Tricolor do Arruda respondeu de forma eficiente. Aos 25 minutos, Israel cruzou com precisão na área, e Marquinhos se antecipou à defesa adversária para cabecear e abrir o placar para o Santa Cruz na Arena Pernambuco.

#SérieC | A cabeçada de Marquinhos que abriu o placar na Arena de Pernambuco. PANCADA! pic.twitter.com/rmqfK4DP84 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) April 7, 2026

Em desvantagem no placar, o Itabaiana se lançou ao ataque, embora de forma desorganizada, apostando em bolas alçadas para tentar igualar o marcador. O Santa Cruz, por sua vez, passou a adotar uma postura mais defensiva, reforçando a marcação para garantir o resultado.

FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ 1

Gabriel Souza; Israel, Eurico, Edson Miranda e Zé Mário; Pedro Favela (Silva), Wagner Balotelli e Régis (Quirino); Ronald (Fabinho), Renato (Marquinhos) e Tiago Marques (Patrick Allan). Técnico: Claudinei Oliveira.

ITABAIANA 0

Jefferson; Ricardo Cerqueira, Betão, Ligger e Titto (Tarcísio); Gustavo Crecci, Leilson (Renatinho) e Karl (Pedro Igor); Rodrigo Alves (Fabrício), Caio Felipe (Luan Silva) e Everton Kanela. Técnico: Gilson Kleina.

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Árbitro: Wagner Silveira Echevarria (RS)

Assistentes: Fabricio Lima Baseggio (RS) e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)

Cartões amarelo: Karl, Caio Felipe, Titto (ITA) Balotelli (STA)

Gol: Marquinhos (25’/2º) (STA)

Público total: 10.267 torcedores

Renda: R$ 290.555,00