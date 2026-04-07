Claudinei comenta salários atrasados e confia na resolução da SAF no Santa Cruz
Mesmo com atrasos e burocracia da SAF, elenco do Santa Cruz mantém foco na Série C
Publicado: 07/04/2026 às 13:28
Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira)
O Santa Cruz começou a Série C com vitória, mas os desafios fora de campo ainda acompanham o clube. Após superar o Itabaiana por 1 a 0, nesta segunda-feira (6), na Arena Pernambuco, o técnico Claudinei Oliveira comentou sobre os atrasos salariais e a situação burocrática envolvendo a SAF, destacando o papel da diretoria em blindar os jogadores.
Claudinei Oliveira afirmou ainda que a direção do clube tem trabalhado para resolver a questão da SAF, mas que o ritmo nem sempre acompanha a urgência do Santa Cruz. “Às vezes, não é no tempo que a gente quer. Quem tem que assinar os documentos não teve a mesma urgência que o clube, mas a direção está brigando para resolver a questão”, completou.
O técnico ressaltou que, apesar das dificuldades financeiras e burocráticas, o elenco manteve a disciplina e a determinação dentro de campo. “A gente tem acompanhado por meio da imprensa também, mas a convicção é que as coisas vão acontecer. Nosso foco é entregar o máximo dentro de campo”, reforçou.
Com o resultado positivo sobre o Itabaiana, o Santa Cruz soma três pontos na Série C e inicia a competição com confiança. O próximo desafio será contra o Floresta, no sábado (11), às 17h, no Estádio Domingão.