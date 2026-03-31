Da guerra ao campo: Jeferson chega ao Santa Cruz após experiência no Iraque e no Irã

Reforço do Santa Cruz fala sobre experiência no Iraque: 'A primeira bomba que explodiu perto da minha casa, eu vim embora'

Jeferson, zagueiro do Santa Cruz (Reprodução)

Novo reforço do Santa Cruz, o zagueiro Jeferson, abriu o jogo sobre sua passagem pelo futebol do Iraque e do Irã, destacando tanto a adaptação da família quanto os desafios enfrentados fora dos campos. Em sua apresentação, o jogador falou sobre como foi viver em países com conflitos geopolíticos, mas ao mesmo tempo com uma cultura acolhedora.

“Até brinco com meus amigos que quem não conhece não imagina como é. Mas é um lugar muito bom e seguro para morar. O Irã é igual, só que existe essa questão da geopolítica. É um lugar tranquilo, todo mundo se adapta. Minha família se adaptou e eu também”, contou o defensor.

Apesar da receptividade da população local, o zagueiro não escondeu os riscos de viver em regiões de tensão. “Eles são muito acolhedores, mas existe o risco de a qualquer momento vir uma bombinha. A primeira que explodiu perto de onde eu morava eu atravessei o carro e vim embora. Não esperei vir até mim”, revelou.

No Iraque, Jeferson atuou pelos clubes Al-Karma e Newroz, enquanto no Irã defendeu as cores do Mes Rafsanjan e do Fooland. No Brasil, suas últimas experiências foram em 2022, jogando pelo Água Santa-SP e pelo Brusque-SC.

O zagueiro também enfatizou a importância da concentração mental e do espírito coletivo em sua chegada ao Santa Cruz. “A gente que é jogador tem que estar com a cabeça boa para lidar com tudo isso, porque o campeonato é longo. Todo mundo é importante, não existe titular ou reserva”, afirmou.



A disputa na defesa do Santa Cruz promete ser acirrada nesta temporada, já que a zaga conta com cinco jogadores para apenas duas vagas titulares. Edson Miranda, Eurico, Matheus Vinícius, Jeferson e William Alves.

