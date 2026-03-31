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Da guerra ao campo: Jeferson chega ao Santa Cruz após experiência no Iraque e no Irã

Reforço do Santa Cruz fala sobre experiência no Iraque: 'A primeira bomba que explodiu perto da minha casa, eu vim embora'

Paulo Mota

Publicado: 31/03/2026 às 13:23

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Jeferson, zagueiro do Santa Cruz/Reprodução

Jeferson, zagueiro do Santa Cruz (Reprodução)

Novo reforço do Santa Cruz, o zagueiro Jeferson, abriu o jogo sobre sua passagem pelo futebol do Iraque e do Irã, destacando tanto a adaptação da família quanto os desafios enfrentados fora dos campos. Em sua apresentação, o jogador falou sobre como foi viver em países com conflitos geopolíticos, mas ao mesmo tempo com uma cultura acolhedora.

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“Até brinco com meus amigos que quem não conhece não imagina como é. Mas é um lugar muito bom e seguro para morar. O Irã é igual, só que existe essa questão da geopolítica. É um lugar tranquilo, todo mundo se adapta. Minha família se adaptou e eu também”, contou o defensor.

Apesar da receptividade da população local, o zagueiro não escondeu os riscos de viver em regiões de tensão. “Eles são muito acolhedores, mas existe o risco de a qualquer momento vir uma bombinha. A primeira que explodiu perto de onde eu morava eu atravessei o carro e vim embora. Não esperei vir até mim”, revelou.

No Iraque, Jeferson atuou pelos clubes Al-Karma e Newroz, enquanto no Irã defendeu as cores do Mes Rafsanjan e do Fooland. No Brasil, suas últimas experiências foram em 2022, jogando pelo Água Santa-SP e pelo Brusque-SC.

O zagueiro também enfatizou a importância da concentração mental e do espírito coletivo em sua chegada ao Santa Cruz. “A gente que é jogador tem que estar com a cabeça boa para lidar com tudo isso, porque o campeonato é longo. Todo mundo é importante, não existe titular ou reserva”, afirmou.

A disputa na defesa do Santa Cruz promete ser acirrada nesta temporada, já que a zaga conta com cinco jogadores para apenas duas vagas titulares. Edson Miranda, Eurico, Matheus Vinícius, Jeferson e William Alves.

Guerra , Irã , Iraque , Jeferson , Santa Cruz , zagueiro
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