Da guerra ao campo: Jeferson chega ao Santa Cruz após experiência no Iraque e no Irã
Reforço do Santa Cruz fala sobre experiência no Iraque: 'A primeira bomba que explodiu perto da minha casa, eu vim embora'
Publicado: 31/03/2026 às 13:23
Jeferson, zagueiro do Santa Cruz (Reprodução)
Novo reforço do Santa Cruz, o zagueiro Jeferson, abriu o jogo sobre sua passagem pelo futebol do Iraque e do Irã, destacando tanto a adaptação da família quanto os desafios enfrentados fora dos campos. Em sua apresentação, o jogador falou sobre como foi viver em países com conflitos geopolíticos, mas ao mesmo tempo com uma cultura acolhedora.
Apesar da receptividade da população local, o zagueiro não escondeu os riscos de viver em regiões de tensão. “Eles são muito acolhedores, mas existe o risco de a qualquer momento vir uma bombinha. A primeira que explodiu perto de onde eu morava eu atravessei o carro e vim embora. Não esperei vir até mim”, revelou.
No Iraque, Jeferson atuou pelos clubes Al-Karma e Newroz, enquanto no Irã defendeu as cores do Mes Rafsanjan e do Fooland. No Brasil, suas últimas experiências foram em 2022, jogando pelo Água Santa-SP e pelo Brusque-SC.
O zagueiro também enfatizou a importância da concentração mental e do espírito coletivo em sua chegada ao Santa Cruz. “A gente que é jogador tem que estar com a cabeça boa para lidar com tudo isso, porque o campeonato é longo. Todo mundo é importante, não existe titular ou reserva”, afirmou.
A disputa na defesa do Santa Cruz promete ser acirrada nesta temporada, já que a zaga conta com cinco jogadores para apenas duas vagas titulares. Edson Miranda, Eurico, Matheus Vinícius, Jeferson e William Alves.