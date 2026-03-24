Santa Cruz dá pista sobre a SAF: "Será confirmada nos próximos dias"

Presidente Bruno Rodrigues conversou com os jogadores (Evelyn Victoria/Santa Cruz)

Após semanas de silêncio, o Santa Cruz deu uma pequena pista sobre o processo da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Em uma postagem nas suas redes sociais nesta segunda (23), o clube divulgou que o presidente Bruno Rodrigues conversou com o elenco no gramado do estádio do Arruda e abordou a implementação da SAF, que “será confirmada nos próximos dias”.

Desde o início de março, os bastidores do Arruda têm sido marcados por discrição e cautela. O grupo que inicialmente conduziu a implementação da SAF está em fase final de venda de suas cotas societárias, abrindo caminho para novos investidores assumirem o controle do futebol do clube.

"O presidente Bruno Rodrigues, ao lado do CEO Pedro Henriques e do executivo de futebol Alex Brasil, conversou com o elenco na manhã de hoje sobre os objetivos do clube na busca pelo acesso à Série B. Também deu as boas-vindas aos novos atletas e abordou a implementação da SAF, que será confirmada nos próximos dias. Bruno Rodrigues ainda se encontrou com o presidente da Patrimonial, Adriano Lucena. Juntos, visitaram as obras no Arruda", postou o Santa Cruz.



Três grupos demonstraram interesse no projeto, sendo um oriundo do Rio de Janeiro e outro de Itajaí, em Santa Catarina, com negociações avançadas. Apesar do interesse, nenhum acordo foi oficialmente confirmado.



O novo grupo será responsável por concluir a aquisição de 90% das ações do Santa Cruz, coordenar o plano de pagamento dos credores, homologar acordos em recuperação judicial, participar da assembleia de aprovação do projeto e a aquisição das ações do Santa Cruz via leilão.

Nos bastidores, o Tricolor do Arruda vive a expectativa de receber um aporte financeiro estratégico, que deve ajudar a aliviar o fluxo de caixa do clube durante a Série C do Campeonato Brasileiro. Esse investimento, ligado à futura transição de investidores na SAF, pode ser decisivo para dar maior estabilidade administrativa ao clube neste momento de reorganização.

