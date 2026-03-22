Santa Cruz intensifica preparação e busca amistoso antes da estreia na Série C

Com nove contratações já integradas ao grupo, a Cobra Coral agora foca no entrosamento do elenco em atividades no Arruda

Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Faltando duas semanas para a estreia do Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro, o clima no Arruda é de preparação intensa. Também vivendo uma reformulação do elenco, o clube agora trabalha para viabilizar a realização de um amistoso antes da bola rolar na Terceirona. A informação foi antecipada por Gerailton Souza, do Podcast Beberibe 1285, e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

O objetivo do teste é minimizar os erros e reforçar o entrosamento do atual grupo de jogadores antes do Tricolor iniciar a caminhada na competição nacional. Para a disputa da Série C, a diretoria coral formou um "pacotão" de reforços. Até o momento, nove contratações já estão integrados ao elenco.

O período do Santa Cruz sem disputar uma partida também pesa. O último jogo do clube pernambucano foi na eliminação da Copa do Brasil, na segunda fase, para o Sousa, nos pênaltis, no dia 5 de março.

Entre os nomes que já trabalham com o grupo estão os laterais Thiago Ennes e Zé Mário, os volantes Silva e Léo Costa, além do meia Régis. O setor ofensivo foi o que mais recebeu peças, contando agora com os atacantes Marquinhos, Eron, Tiago Marques e Ronald, todos já integrados à rotina de treinamentos sob o comando da comissão técnica.

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Faltando duas semanas para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, e com o elenco praticamente fechado, o Santa Cruz Futebol Clube segue em fase final de preparação e busca ajustar os últimos detalhes antes do início da competição.



De olho em um melhor… pic.twitter.com/u3ryU8Flub — Gerailton Souza (@gerakitchens) March 21, 2026

ESTREIA CORAL NA SÉRIE C

O primeiro compromisso do Santa Cruz na Série C de 2026 será diante do Itabaiana. Está previsto que a Cobra Coral receba o Tremendão da Serra no dia 6 de abril (segunda-feira), às 20h, na Arena de Pernambuco.