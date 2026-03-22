Santa Cruz anuncia a contratação do zagueiro Edson Miranda

Aos 26 anos, o defensor vem do Athletic e carrega dois acessos no currículo

Edson Miranda, zagueiro do Santa Cruz (Reprodução/Santa Cruz)

O Santa Cruz oficializou a contratação do zagueiro Edson Miranda como novo reforço para a sequência da temporada. Aos 26 anos, o defensor chega ao Arruda após uma passagem de cinco temporadas pelo Athletic-MG.

Pelo Alvinegro, o atleta acumula no currículo acessos à Série C e à Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2026, pelo Athletic, disputou quatro partidas no Campeonato Mineiro.

Revelado pelo Desportivo Brasil, o zagueiro também soma passagens por Itabirito, Aymorés e Uberaba. Agora, no Santa Cruz, chega para fortalecer o sistema defensivo e brigar por espaço na equipe ao longo da Série C.

Antes de Edson, foram anunciados como reforços para o Campeonato Brasileiro: os laterais Thiago Ennes e Zé Mário, os volantes Silva e Léo Costa, além do meia Régis e os atacantes Marquinhos, Eron, Tiago Marques e Ronald.