Santa Cruz oficializa a chegada do atacante Ronald

O atleta desembarca no Arruda após passagem pelo Tombense e já está integrado ao elenco coral

Ronald, atacante do Santa Cruz (Reprodução/Santa Cruz)

O "pacotão" de reforços do Santa Cruz ganhou mais um nome para o setor ofensivo. O atacante Ronald, de 29 anos, foi anunciado oficialmente como a nova peça do elenco coral para a disputa da Série C. O jogador já se encontra no Recife e está integrado aos trabalhos no Arruda.

Revelado nas categorias de base do Internacional, Ronald acumula passagens por clubes como Botafogo, Vila Nova e CRB. Carrega em sua trajetória o título da Série B do Campeonato Brasileiro.

O atleta também defendeu as cores do Operário, Água Santa e, mais recentemente, do Tombense. No clube mineiro, o último antes de assinar com o Tricolor do Arruda, Ronald registrou dez partidas e um gol marcado.

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A chegada de Ronald faz parte de uma intensa movimentação do departamento de futebol no mercado. Ele se junta a um grupo de caras novas no Santa Cruz. Entre os nomes já oficializados estão:

Laterais: Thiago Ennes e Zé Mário;

Volantes: Silva e Léo Costa;

Meia: Régis;

Atacantes: Marquinhos, Eron e Tiago Marques.