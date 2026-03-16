Santa Cruz anuncia o volante Silva para a disputa da Série C

O atleta desembarca no Recife após passagem pelo Camboriú-SC

Silva, novo volante do Santa Cruz (Reprodução/Santa Cruz FC)

O Santa Cruz segue reforçando o elenco para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube anunciou, nesta segunda-feira (16), a contratação do volante Silva, de 30 anos. O jogador estava no Camboriú-SC.

Silva é o quinto reforço oficializado pela diretoria tricolor nesta janela. Ele se junta aos atacantes Marquinhos e Eron, ao meia Régis e ao lateral-direito Thiago Ennes.

Revelado pelo Internacional, vestiu as camisas de Atlético-GO e Sampaio Corrêa. Também atuou no futebol europeu, defendendo o FC Chiasso, o Stade Nyonnais e o Yverdon, todos da Suíça.

Silva desembarca no Recife trazendo no currículo títulos como a Série B do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Campeonato Gaúcho, além da Segunda Divisão Suíça.

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