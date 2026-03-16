Santa Cruz, Náutico e Sport somam mais de R$ 22 milhões em dívidas com a FPF

Sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) (Rafael Vieira/ FPF)

Os clubes de futebol de Pernambuco acumulam milhões em débitos junto à Federação Pernambucana de Futebol (FPF). De acordo com documento publicado pela entidade, 20 equipes somam valores significativos em pendências financeiras, com destaque para os três grandes da capital.

O clube com maior dívida é o, que aparece no topo do ranking com R$ 11,12 milhões, além de um aumento recente de R$ 2,83 milhões no montante devido. Na segunda posição está o, com R$ 7,29 milhões, tendo registrado o maior crescimento da lista no período analisado: R$ 2,96 milhões.

Em terceiro lugar surge o Sport, com R$ 4,02 milhões em débitos junto à federação, após um acréscimo de R$ 1,17 milhão. Somados, os três principais clubes da capital concentram mais de R$ 22 milhões das dívidas registradas.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Entre as equipes do interior, o maior valor pertence ao Salgueiro, com R$ 2,34 milhões, seguido pelo Central, que acumula R$ 1,25 milhão em pendências. Outros clubes também aparecem na lista com valores menores, como Íbis, Afogados da Ingazeira , Vitória das Tabocas e Ipojuca, todos com dívidas inferiores a R$ 200 mil.

“Em Pernambuco qual clube não tem passivo com a federação? Retrô e Porto não devem, o restante todos. Não é dever, isso se trata de uma relação de investimento, de fomento da federação. É obrigação da federação investir nos clubes", disse o presidente da FPF, Evandro Carvalho, em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras.

"Como a federação não detém patrimônio, o patrimônio da federação é dos clubes, eu não posso doar o dinheiro ao clube (...) Por força de lei a federação só pode fazer adiantamentos financeiros que ficam atrelados às obrigações dos clubes”, acrescentou.

A lista evidencia o cenário financeiro delicado enfrentado por parte dos clubes pernambucanos, que convivem com dificuldades de receita e desafios para manter as contas em dia enquanto disputam as competições.

Balanço financeiro positivo

Enquanto, de um lado, o clube vê suas dívidas aumentarem, do outro a Federação Pernambucana de Futebol fechou seu balanço financeiro com resultado positivo. O relatório referente a 2025, auditado em fevereiro e divulgado em março, apontou um superávit de R$ 13.288.936, o maior já registrado na história da entidade.



Dívidas dos clubes junto à FPF:

1 - R$ 11,12 milhões: Santa Cruz

2 - R$ 7,29 milhões: Náutico

3 - R$ 4,02 milhões: Sport

4 - R$ 2,34 milhões: Salgueiro

5 - R$ 1,25 milhão: Central

6 - R$ 640 mil: Chã Grande

7 - R$ 588 mil: América

8 - R$ 433 mil: Serra Talhada

9 - R$ 432 mil: Sete de Setembro

10 - R$ 288 mil: Centro Limoeirense

11 - R$ 230 mil: Flamengo de Arcoverde

12 - R$ 196 mil: Porto

13 - R$ 186 mil: Ypiranga

14 - R$ 166 mil: Caruaru City

15 - R$ 153 mil: Íbis

16 - R$ 146 mil: Petrolina

17 - R$ 131 mil: Afogados

18 - R$ 115 mil: Vitória

19 - R$ 112 mil: Ipojuca

20 - R$ 108 mil: Cabense

