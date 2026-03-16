Santa Cruz, Náutico e Sport somam mais de R$ 22 milhões em dívidas com a FPF
Clubes pernambucanos acumulam mais de R$ 30 milhões em dívidas com a FPF; Santa Cruz lidera ranking
Publicado: 16/03/2026 às 10:18
Sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) (Rafael Vieira/ FPF)
Os clubes de futebol de Pernambuco acumulam milhões em débitos junto à Federação Pernambucana de Futebol (FPF). De acordo com documento publicado pela entidade, 20 equipes somam valores significativos em pendências financeiras, com destaque para os três grandes da capital.
Em terceiro lugar surge o Sport, com R$ 4,02 milhões em débitos junto à federação, após um acréscimo de R$ 1,17 milhão. Somados, os três principais clubes da capital concentram mais de R$ 22 milhões das dívidas registradas.
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Entre as equipes do interior, o maior valor pertence ao Salgueiro, com R$ 2,34 milhões, seguido pelo Central, que acumula R$ 1,25 milhão em pendências. Outros clubes também aparecem na lista com valores menores, como Íbis, Afogados da Ingazeira , Vitória das Tabocas e Ipojuca, todos com dívidas inferiores a R$ 200 mil.
“Em Pernambuco qual clube não tem passivo com a federação? Retrô e Porto não devem, o restante todos. Não é dever, isso se trata de uma relação de investimento, de fomento da federação. É obrigação da federação investir nos clubes", disse o presidente da FPF, Evandro Carvalho, em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras.
"Como a federação não detém patrimônio, o patrimônio da federação é dos clubes, eu não posso doar o dinheiro ao clube (...) Por força de lei a federação só pode fazer adiantamentos financeiros que ficam atrelados às obrigações dos clubes”, acrescentou.
A lista evidencia o cenário financeiro delicado enfrentado por parte dos clubes pernambucanos, que convivem com dificuldades de receita e desafios para manter as contas em dia enquanto disputam as competições.
Balanço financeiro positivo
Enquanto, de um lado, o clube vê suas dívidas aumentarem, do outro a Federação Pernambucana de Futebol fechou seu balanço financeiro com resultado positivo. O relatório referente a 2025, auditado em fevereiro e divulgado em março, apontou um superávit de R$ 13.288.936, o maior já registrado na história da entidade.
Dívidas dos clubes junto à FPF:
1 - R$ 11,12 milhões: Santa Cruz
2 - R$ 7,29 milhões: Náutico
3 - R$ 4,02 milhões: Sport
4 - R$ 2,34 milhões: Salgueiro
5 - R$ 1,25 milhão: Central
6 - R$ 640 mil: Chã Grande
7 - R$ 588 mil: América
8 - R$ 433 mil: Serra Talhada
9 - R$ 432 mil: Sete de Setembro
10 - R$ 288 mil: Centro Limoeirense
11 - R$ 230 mil: Flamengo de Arcoverde
12 - R$ 196 mil: Porto
13 - R$ 186 mil: Ypiranga
14 - R$ 166 mil: Caruaru City
15 - R$ 153 mil: Íbis
16 - R$ 146 mil: Petrolina
17 - R$ 131 mil: Afogados
18 - R$ 115 mil: Vitória
19 - R$ 112 mil: Ipojuca
20 - R$ 108 mil: Cabense