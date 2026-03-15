'Nunca tive meu salário em dia', diz Thiago Galhardo sobre passagem no Santa Cruz

Thiago Galhardo (Rafael Vieira)

Após ser apresentado pelo Feira FC, da Bahia, o atacante Thiago Galhardo, de 36 anos, voltou a falar sobre sua passagem pelo Santa Cruz, clube pelo qual ajudou a conquistar o acesso à Série C. O centroavante não poupou críticas à gestão do Tricolor do Arruda.

“Eu nunca tive meu salário em dia lá (Santa Cruz). Sempre priorizei os atletas, eles me ligavam às vezes, falava ‘dá pra te pagar e pagar os atletas só em 80%’. Eu nunca recebia, deixava os funcionários receberem. Eu nunca tive meu salário em dia, mas sempre tinha o Pedro (Henriques), o presidente (Bruno Rodrigues) próximo, me dando informações do que estava acontecendo”, afirmou Galhardo, em entrevista à Cazé TV.

“Depois que eu sair de férias, ficou conturbado. Porque eles realmente sumiram, simplesmente sumiram. Não me atendiam. Quando atendiam, dava alguma desculpa. Os atletas tinham saído de férias, tudo contando com o financeiro", acrescentou.

Segundo o centroavante, a situação se complicou ainda mais após o período de férias, quando a diretoria teria se afastado, deixando atletas e funcionários sem receber.

Apesar das dificuldades fora de campo, o atacante destacou seu comprometimento com o objetivo principal do clube. “Acho que eu consegui cumprir com o objetivo máximo, que era o acesso, que eu tinha prometido dia 12 de fevereiro, quando cheguei no clube e tive o apoio deles”, destacou.

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Thiago Galhardo marcou sete gols em 24 partidas pelo Santa Cruz, números que não refletiram a expectativa em torno do atacante, mas que foram suficientes para garantir o acesso. A saída do jogador foi marcada por tensões com a diretoria, incluindo troca de farpas com o presidente Bruno Rodrigues, e gerou discussão sobre atrasos salariais.