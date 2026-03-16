Régis afirma estar em ótima forma e pronto para ajudar o Santa Cruz: 'Estou 200% à disposição'

Régis, meia do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Conhecido por sua experiência em clubes do futebol brasileiro, o meia Régis chega ao Santa Cruz com a confiança de quem superou lesões e busca assumir um papel de liderança no meio-campo do Tricolor do Arruda. Recuperado fisicamente, o jogador se coloca à disposição, trazendo qualidade e experiência para o meio-campo coral.

“Estou muito bem, cheguei muito bem. Já fiz todo o trabalho de teste físico. Falta apenas finalizar alguns ajustes, e acredito que já vou estar com o grupo trabalhando com bola”, afirmou Régis.

O meia também falou sobre o histórico de lesões que enfrentou no Goiás, mas garantiu que agora está totalmente recuperado. “As lesões que aconteceram no Goiás foram lesões que eu nunca tive. Uma foi bem grave. Mas isso é passado. Agora é pensar daqui pra frente. Estou 100%. Aliás, 200% para estar à disposição do Santa Cruz”, apontou.

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Régis destacou também a motivação de vestir a camisa do Santa Cruz. “O que motivou foi o clube e a torcida. Uma das mais apaixonadas do Brasil. Não tem motivação maior que vestir essa camisa com Arruda lotado nos apoiando”, concluiu.

O Tricolor do Arruda já confirmou quatro reforços para a temporada: o lateral-direito Thiago Ennes, os atacantes Marquinhos e Eron, além do meia Régis. Outros dois jogadores já estão acertados com o clube e devem ser anunciados oficialmente em breve: o zagueiro Edson Miranda e o lateral-esquerdo Zé Mário.

