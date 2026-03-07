Santa Cruz anuncia a contratação do meia Régis, ex-Sport

Aos 33 anos, o atleta chega para reforçar o elenco tricolor na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro

Régis, reforço do Santa Cruz (Divulgação/Santa Cruz FC)

De volta ao Recife. O Santa Cruz anunciou, neste sábado (7), a contratação do meio-campista Régis, de 33 anos, para a disputa da Série C. Nova opção na criação tricolor, o atleta vem de passagem pelo Remo, clube onde conquistou o acesso à Série A em 2025. Por lá, disputou 17 jogos, marcou um gol e contribuiu com duas assistências.

Régis é velho conhecido do torcedor pernambucano. Já foi jogador do Sport nas temporadas de 2014 e 2015, utilizando a camisa 10 rubro-negra na Série A do Campeonato Brasileiro. Além do Leão, soma passagens por São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Coritiba e Goiás.

FOCADO NA SÉRIE C

Com Régis, o Santa Cruz agora se prepara para iniciar a caminhada na Terceirona deste ano. A estreia coral está marcada para a primeira semana de abril, dias 4, 5 ou 6, contra o Itabaiana, como mandante.



