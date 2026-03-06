Executivo do Santa Cruz confirma reformulação no elenco: 'Não tem como não acontecer'

Alex Brasil, executivo do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz já admite que passará por mudanças no elenco após a eliminação na Copa do Brasil diante do Sousa-PB. O empate sem gols no tempo normal, seguido de derrota por 4 a 2 nos pênaltis na Arena Pernambuco, evidenciou a necessidade de reforços para a temporada.

Em entrevista após o jogo, o executivo de futebol Alex Brasil foi enfático sobre a reformulação do elenco. “Vai acontecer, não tem como não acontecer. A gente tem que ter aqui realmente um time de qualidade”, afirmou.

O dirigente reforçou que a prioridade é montar um elenco capaz de competir e dar suporte ao técnico Claudinei Oliveira. “Queremos ter jogadores que tenham condições de vestir a camisa do Santa Cruz”, ressaltou.

Alex Brasil também destacou que a diretoria está comprometida em realizar contratações dentro da realidade financeira do clube, garantindo que o treinador tenha as ferramentas necessárias para buscar resultados positivos. “Não vamos medir esforços para reforçar esse elenco e dar condições ao Claudinei, para termos êxito no campo”, destacou.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

O técnico Claudinei Oliveira, por sua vez, evitou detalhar posições ou número de reforços, mas afirmou que o clube pretende acelerar as movimentações a partir desta sexta-feira.

O Santa Cruz terá aproximadamente um mês de preparação antes da estreia na Série C, contra o Itabaiana, no Arruda, e trabalha para iniciar a competição com um elenco mais competitivo.

