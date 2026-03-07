Após repercussão, Ryan Reynolds comenta especulações envolvendo o Santa Cruz

Ator nega possibilidade de acordo com o Tricolor e afirma que já tem muito com que lidar no Wrexham

Nome do ator Ryan Reynolds foi ligado ao Santa Cruz (Peter Powell/AFP e Rafael Vieira/DP Foto)

O ator Ryan Reynolds comentou sobre ter o nome ligado às ações do Santa Cruz, em entrevista concedida à ESPN Brasil neste sábado (7). A conversa ocorreu antes da partida do Wrexham A.F.C., clube galês do qual é coproprietário, contra o Chelsea pela Copa da Inglaterra.

Durante a entrevista, Reynolds foi questionado sobre a repercussão entre torcedores brasileiros após a publicação do perfil Topskills Sports UK de que o astro de Hollywood estaria interessado em adquirir ações do clube pernambucano.

Desta vez, porém, o ator tratou de esfriar qualquer especulação sobre assumir outro projeto no futebol.

Segundo Reynolds, apesar do carinho pelo Brasil e do interesse em conhecer mais o país, assumir a gestão de outro clube não está nos planos. Ele afirmou que tem vontade de passar mais tempo no Brasil, mas deixou claro que isso não significa comprar uma equipe.

Em tom descontraído, o ator explicou que já tem bastante responsabilidade com o Wrexham e prefere manter o foco no projeto que conduz atualmente. Reynolds destacou que se considera “muito grato e sortudo por poder fazer isso” com o clube galês e reforçou a ideia de priorizar qualidade em vez de multiplicar compromissos.

Ainda na conversa, ele comentou que prefere “fazer uma coisa bem feita” em vez de assumir vários projetos ao mesmo tempo. Por isso, disse que a relação com o Brasil pode acontecer de forma mais tranquila, inclusive como visitante, sem a pressão que envolve ser dono de um clube de futebol.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

Contexto da ligação do ator com o Santa Cruz



O nome de Reynolds passou a circular entre torcedores do Santa Cruz após publicação do perfil Topskills Sports UK de que o ator canadense Ryan Reynolds, famoso por interpretar o personagem Deadpool, figura icônica do universo dos super-heróis, estaria interessado em adquirir ações do clube pernambucano.

A repercussão foi grande nas redes sociais, com torcedores chegando a convidar o astro a conhecer o estádio do Arruda e a cultura tricolor.

Apesar do entusiasmo da torcida coral, as falas do ator, como já vinha sendo apurado pela imprensa, esfriaram qualquer possibilidade de um negócio entre a Cobra Coral e o intérprete de Deadpool.

Enquanto isso, o foco do artista continua no Wrexham, clube que ele administra ao lado do também ator Rob McElhenney, e que se tornou um dos casos mais emblemáticos de revitalização recente no futebol europeu.

