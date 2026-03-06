Claudinei avalia queda do Santa Cruz na Copa do Brasil: 'Perdemos dinheiro e prestígio'
Claudinei Oliveira lamenta eliminação do Santa Cruz na estreia e destaca prejuízo financeiro
Publicado: 06/03/2026 às 09:14
Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)
A estreia de Claudinei Oliveira no comando do Santa Cruz terminou com frustração. Após a eliminação para o Sousa, nos pênaltis, pela terceira fase da Copa do Brasil, o treinador lamentou o resultado e destacou os prejuízos causados pela queda precoce na competição.
“O resultado é terrível. Não só para a parte financeira, mas para nós como instituição. Perdemos dinheiro e prestígio. Não só a premiação do clube, mas os atletas também perdem sua premiação”, afirmou o treinador.
Apesar da frustração, o comandante tricolor destacou que o período sem jogos pode ser aproveitado para reorganizar o planejamento da equipe para a sequência da temporada.
Segundo o treinador, o clube poderá utilizar o tempo para acelerar negociações e possíveis contratações, já pensando na principal competição do ano.
“Algumas vezes a gente vai adiando decisões, porque temos jogos importantes. Às vezes a chegada de algum atleta, alguma negociação a gente pode acelerar. Agora vamos ter um mês para a pré-temporada, se preparar para a principal competição do clube que é a Série C”, concluiu.
Questionado sobre necessidade de contratações, o treinador preferiu não detalhar quais posições devem ser reforçadas ou quantos atletas podem chegar ao elenco. Claudinei afirmou apenas que o Santa Cruz deve intensificar as movimentações no mercado a partir desta sexta-feira.
Agora, o foco da equipe passa a ser a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz terá cerca de um mês de preparação até a estreia na competição, quando enfrenta o Itabaiana no Estádio do Arruda.